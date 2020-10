Nanatsu no Taizai: Fan Art explora los dos lados de Meliodas y Elizabeth ¡Wow!

Sin duda Meliodas y Elizabeth son dos de los protagonistas más queridos del anime Nanatsu no Taizai, su trágica historia de amor los han convertido en los favoritos de muchos.

Pero el cariño a estos personajes por parte de los fanáticos va más allá esto, pues los creadores del manga y el anime supieron darle a cada uno de ellos historias bastante complejas, tanto así que que ambos presentan una dualidad en sus vidas.

Por una parte Meliodas es el capitán de los Siete Pecados Capitales, pero no puede dejar de formar parte del mundo de los demonios, pues recordemos que tiempo atrás era capitán de los 10 mandamientos y además es el hijo del rey Demonio, lo que lo convertiría a él en el sucesor.

Por otra parte Elizabeth es la princesa de Liones, al parecer una simple humana, hasta que se revela que en realidad es la encarnación de Elizabeth un miembro del Clan de las Diosas.

El Fan Art logra reflejar los dos lados de Meliodas y Elizabeth

Es por eso que un fanático decidió mostrar los dos lados de Meliodas y Elizabeth y lo hizo con gran acierto, pues nos muestra las dos facetas de los personajes en un increíble fan art.

Un artista apodado Wizyakuza en Reddit ha publicado hace un par de días un curioso Fan Art en el que nos muestra los dos lados de los personajes Meliodas y Elizabeth del anime Nanatsu no taizai, también conocido por su nombre en inglés como The Seven Deadly Sins. ¡No te lo pierdas!

Los dos lados de Elizabeth y Meliodas de Nanatsu no Taizai

Cristian (Wizyakuza) también publicó su fan art en Instagram, asegurando que pronto volvería a crear un nuevo póster en tres dimensiones con la transición de las dos facetas de Meliodas y Elizabeth.

En realidad no se trata de la primera ocasión en la que este artista nos sorprende con una de sus ilustraciones. Recientemente fuimos testigos de un impresionante póster en tres dimensiones de Dragon Ball creado por Wizyakuza. ¡Y nos alucinó! así que si deseas ver más obras de este artista mantente informado con La Verdad Noticias.