Nanatsu no Taizai: Este sensual COSPLAY mostró lo mejor de Elizabeth

Elizabeth Liones ha tenido varios looks o vestuarios en el transcurso de la historia en Nanatsu no Taizai. Ahora, su primer y mejor estilo ha sido capturado perfectamente a través del cosplay. Nakaba Suzuki finalizó oficialmente el manga a principios de este año y los fanáticos están esperando el final del anime con una cuarta temporada en el futuro.

Aparece un sensual cosplay de Elizabeth

A lo largo de tres temporadas de anime, desde que Elizabeth hizo su debut en los primeros momentos de historia, ella ha tenido varios looks memorables; algunos mucho más sorprendentes que los demás. Pero es difícil negar que su primer vestuario es de los favoritos por los fans.

Este traje es tan simple, pero terminó convirtiéndose en uno de los estilos más atractivos para dar vida a través del cosplay. Su simplicidad incluso podría ser más sensual que su uniforme de Boar's Hat. La artista “alegrachan” demostró en Instagram, por qué el primer look de Elizabeth es el mejor de todos.

Así luce el cosplay de Elizabeth

Este increíble cosplay, demostró por qué el creador de la serie, Nakaba Suzuki, realmente dio en el clavo diseñando el primer vestuario de Elizabeth. Recordemos que este personaje femenino es uno de los principales en la historia. Su personalidad y carisma amables se ganaron el corazón de los fans; así que es de esperar que muchos quieran traerla al mundo real.

La temporada más reciente de Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods, llegará a Netflix el próximo mes de agosto. Actualmente, no se sabe la fecha de estreno para la cuarta temporada del anime, misma que estaba planificada para algún momento del 2020, pero se retrasó por la pandemia de COVID-19. ¿Sabías que la animación de la pasada temporada fue criticada? ¿Crees que las cosas mejoren en el futuro?