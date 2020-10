Nanatsu no Taizai: Este fue el emotivo momento cuando Diane confesó su amor

Nanatsu no taizai: Este fue el emotivo momento cuando Diane confiesa su amor

No hay escasez de amor en Nanatsu no Taizai, mejor conocida como Los Siete Pecados Capitales, pero una buena parte no ha sido correspondida.

A diferencia de Ban y Elaine, Diane y King no han podido actuar juntos en el anime. Entonces, como era de esperar, los fanáticos se sorprendieron cuando Diane admitió sus verdaderos sentimientos sobre el rey de las hadas.

En el tercer episodio de la segunda temporada de The Seven Deadly Sins se ve a King y Ban mientras regresan al Bosque del Rey de las Hadas después de haber estado fuera durante años.

Cuando las cosas no van bien para King, se queda enfurruñado con Ban, pero Diane se encuentra herida en casa por una razón completamente diferente.

El gigante revela que finalmente ha recuperado sus recuerdos de su juventud, y todos tienen que ver con King. Diane confiesa que ama a su camarada con una expresión llorosa y anima a Elizabeth a admitir sus propios sentimientos por Meliodas.

¡Que momento tan romántico! Diane revele sus sentimientos más profundos.

Diane revela su amor por King

“King me dijo esto hace mucho tiempo. Siempre te amaré. Pero no se lo dije”, reveló Diane.

“Pensé que era obvio. Así que esta vez lo diré. Que lo amo".

Por supuesto, los fanáticos no se sorprenden al escuchar sobre Diane y sus sentimientos por King. La heroína puede haber estado tontamente enamorada de Meliodas en el pasado, pero King se ha apoderado del corazón de Diane.

En la primera temporada del anime, los fanáticos vieron cómo el rey de las hadas bailaba alrededor de sus fuertes sentimientos por Diane e incluso acudió a su rescate más de unas pocas veces.

El especial de OVA de la serie también vio a Diane y King tener una cita, pero este último lamentablemente olvidó el beso que compartieron cuando fue golpeado por un ladrillo rebelde. Pero, si las cosas salen como quiere Diane, no pasará mucho tiempo antes de que pueda darle otro beso a King.

Para aquellos que no estén familiarizados con Nanatsu no Taizai, el anime fue creado por Nakaba Suzuki. Sigue la historia de Isabel, la tercera princesa de un reino que ha estado tomando el control de los Caballeros Sagrados después de dar un golpe de estado.

Ella se va en busca de Nanatsu no Taizai, un grupo de caballeros que había defendido el reino hace diez años y que se había disuelto después de que se les culpó de conspirar contra el reino.

TE RECOMENDAMOS LEER: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Aunque los Caballeros Santos habían dicho que los Siete Pecados habían sido asesinados, Elizabeth finalmente se encuentra con su líder Meliodas.