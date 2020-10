Nanatsu no Taizai: Estas son las FRASES más divertidas de Hawk

La lista de personajes de Nanatsu no Taizai viene con su propio conjunto de movimientos mágicos y títulos de pantalla únicos, pero ninguno ha logrado eclipsar a la mascota del Sombrero de Jabalí y al supervisor de eliminación de sobras.

Sobre Hawk en Nanatsu no Taizai

Hawk, el cerdo adolescente, es un personaje que dice la verdad y no reprime su honestidad por nadie en el anime. Tampoco es solo un alivio cómico, ya que sus bromas a menudo golpean el corazón de sus objetivos. ¡Y vaya que tiene una larga lista de frases!

Para resaltar la tenacidad verbal de Hawk, echaremos un vistazo a sus mejores momentos a lo largo de las cuatro temporadas y la película del canon Seven Deadly Sins. Recuerda que puedes ver el anime directamente en Netflix, junto con gran cantidad de doblajes y subtítulos.

Así luce Hawk transformado

“¡Trans-Pork!”

La boca resbaladiza de Hawk y su increíble apetito por las sobras pueden no convertirlo en la primera opción en la batalla, pero tiene un toque mágico que consolida su papel como parte de la tripulación de Nanatsu no Taizai.

Probablemente una habilidad tan apropiada para un cerdo como encontrarás, Hawk's Transpork, le permite transformarse en una criatura híbrida con una nueva apariencia y conjunto de habilidades dependiendo de qué tipo de ser mágico come.

Sus transformaciones conocidas incluyen un dragón que puede resoplar fuego y tipos de demonios grises y rojos, entre otros. Tampoco puede perderse la cita, ya que con orgullo anuncia "¡Transpork!" cuando recibe una comida mágica.

“¡Soy el que la trajo!”

Hawk es un cerdo, y no muchos cerdos se consideran muy peligrosos siempre que no estés en su comedero. Dicho esto, es comprensible que quiera huir en el fragor de la batalla para evitar ser cocinado. Él hizo la llamada para que llegara su colosal madre cerdo, fue por toda la gloria y no dejó que su contribución pasara desapercibida.

“¡Tenía la barriga llena de fruta!”

Hawk es fenomenal. Es una hazaña suficiente que sobreviva en una tripulación de salvajes como Meliodas y sus amigos sin ser puesto en el tajo, y debe sudar un poco con las bromas constantes de embutidos del Capitán de los Sins.

Todo es diversión y juegos siempre que recuerden que Hawk no está en el menú. Aún así, un cerdo es un cerdo, y Hawk hace honor a su nombre tanto en la eliminación de desechos como cuando se trata de alimentar su ego.

Todo pareció perdonado cuando Lady Diane se disculpó por sacar conclusiones precipitadas sobre Elizabeth y Meliodas, así como por azar a Hawk en una fogata. Una disculpa que estaba en orden, pero él sabía que había sufrido de una manera que los demás no entendían, y se lo hizo saber con una de sus frases.

“A cuestas, a cuestas, a cuestas”

¿Cuántas veces, dando a alguien un paseo en caballito, imaginaste un cerdo? Y sea honesto: podría ser un poco absurdo si lo hiciera, considerando que generalmente está parado sobre dos piernas cuando realiza el procedimiento.

Hawk llevando a Meliodas a Elizabeth después de su pelea con algunos Caballeros Santos, literalmente fue un paseo a cuestas en su forma más pura, y probablemente el más correcto jamás visto en televisión. Es un juego de palabras obvio, pero aún así fue divertido.

“¡No subestimes el carácter omnívoro de un cerdo!”

Otra de las transformaciones Transpork de Hawk le dio la capacidad de nadar por el suelo como el agua, pero había tanta magia en la reacción al proceso de encendido. No era como si Hawk estuviera participando en el canibalismo, pero Howzer, uno de los Caballeros Sagrados mejor clasificados, no pudo verlo hacer un bocadillo con el reptil de arena junior.

“¡Iba a decir eso! ¡No me saques las palabras de la boca!”

Durante una reunión de Holy Knight en Boar Hat para discutir cómo manejar el brote de demonios, la entrada de Hawk fue lo suficientemente válida como para que Hendrickson hiciera eco, pero no estaba dispuesto a dejar que lo escucharan, incluso si era el más débil del grupo.

Hawk no afloja para obtener todo el reconocimiento que se ha ganado, sin importar el rango o el nivel de poder de cualquiera que amenace con robarle el trueno. Después de que Hendrickson le robara el centro de atención, Hawk no tuvo problemas para recuperar el brillo.

“Apuesto a que te mojaste, eh”

Debe ser una maravilla cómo este lechón es capaz de asar incluso a los Caballeros Sagrados más poderosos con poca o ninguna consecuencia. Incluso el jefe, el Gran Maestro Zaratras, tuvo que asentir de acuerdo con el juicio de Hawk.

La frase podría haber sido aún más divertida si el instinto asesino de Meliodas no fuera tan pesado y valiera la pena un poco de ansiedad. La parte loca es que Hawk no acusó a Zaratras de mojarse como una broma.

Mini Hawk insultando la comida "horrible" de Meliodas

“¡Tu comida siempre apesta!”

Toda la función de Hawk en Seven Deadly Sins siempre ha sido sacar la basura, lo que significa que es probable que esté probando lo mejor y lo peor de toda la comida cocinada y servida en el Boar Hat más que nadie.

Por lo general, no se queja de sus montones de desechos, pero Hawk seguramente no iba a dejar que Meliodas se las arreglara sin reconocer la cocina digna de broma. Aunque rencorosos, los comentarios de Hawk en Nanatsu no Taizai podrían haber sido lo mejor de la serie.