Nanatsu no Taizai: Eliminan la CENSURA de la temporada 3 y los fans enloquecen

Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) tiene mucha fe con los fanáticos, pero recibió un golpe a principios de su temporada 3 cuando se puso en marcha cierta censura. El público se sorprendió cuando el anime se sumergió en una de sus primeras secuencias de lucha y no se pudo evitar notar que sucedía algo extraño.

Adiós a la censura en Nanatsu no Taizai

Ni siquiera el creador de la serie Nakaba Suzuki podría explicar lo que sucedió, pues los fans vieron cómo cualquier escena sangrienta se tapaba con una extraña luz blanca-amarilla en lugar de sangre, pero gracias a una actualización reciente, ese tipo de censura controvertida se ha eliminado.

Después de todo, el último episodio de Nanatsu no Taizai 3 se lanzó en vivo y contó con algo que los fanáticos pensaron que nunca volverían a ver: ¡Un poco de sangre roja real en el episodio! Nadie pensó que el fandom celebraría tanto por algo tan pequeño, pero a partir de este momento se demostró lo contrario.

En Reddit, los fanáticos se reunieron para comentar la animación sin censura después de que se lanzó el segundo episodio. Como puedes ver a continuación, en el capítulo, King recibió una fuerte paliza y sus heridas sangraron de color rojo en lugar de la sustancia blanca que mostró cuando la temporada estrenó en televisión.

Nanatsu no Taizai sin censura

Tercera temporada de Nanatsu no Taizai sin censura

Para quienes no lo sepan, el estreno de la tercera temporada de anime generó ira gracias a su extraña censura. El programa vio a muchos personajes heridos, pero estos mostraron sangre blanca brillante o se desmayaron por completo. A Meliodas le limpiaron por completo las lesiones y los fanáticos no estaban muy contentos.

Muchos culparon tanto a TV Tokyo como a Studio Deen (estudio que reemplazó a 1-A Pictures), pero parece que una de las empresas cedió con sus pedidos de censura. Por supuesto, a los fanáticos les preocupa que este cambio no dure. Japón tiene leyes de censura bastante estrictas, y Nanatsu no Taizai no está exento de ellas.