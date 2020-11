Nanatsu no Taizai: El RANKING de los Seven Deadly Sins ¡De peor a mejor!

Nanatsu no Taizai adquiere un giro único en el mundo del anime que inicialmente pinta a los protagonistas del programa como un infame grupo de poderosos caballeros que, una vez, causaron estragos en los reinos de Britannia, el escenario principal ficticio de la serie, lo que hace a sus habitantes temerles por error.

Los héroes principales de Nanatsu no Tazai son un grupo verdaderamente colorido, pero no todos son iguales.

Cada miembro de los Seven Deadly Sins trae poderes y personalidades únicos que a menudo chocan, pero algunos miembros son definitivamente más geniales que otros.

A continuación, en La Verdad Noticias, te presentamos el ranking definitivo de los héroes de Nanatsu no Taza desde el peor hasta el más cool y las razones por qué.

Diane

No hay nada realmente emocionante en su valor nominal sobre el personaje de Diane, ya que se ha mantenido mayormente unidimensional durante el arco de la historia.

Aunque la temporada 4 hace énfasis en arreglar esto durante la primera mitad de la temporada, la historia de su personaje de temporadas anteriores realmente no pinta bien a Diane como un miembro atractivo de los Sins hasta ahora.

King

A pesar de que se puede identificar a King en términos de su naturaleza tímida y falta de confianza, lo que podría resonar en muchos espectadores, su pereza, inestabilidad emocional y renuencia a tomar la iniciativa lo hacen menos genial de lo que debería ser.

Esto es una pena porque, entre los demás personajes, King es el más compasivo y moralmente recto. Además, lo único que realmente lo motiva es su amor por Diane, que es una razón bastante tonta y superficial para ser heroico.

Merlin

Merlín es básicamente un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En la superficie, esto puede parecer genial, pero está bastante desarrollado y puede volverse bastante tedioso.

Realmente no tiene ningún defecto de carácter ni debilidades evidentes, lo que la hace indiferente y fría en general. Por otro lado, Merlín cumple bastante bien su papel en el anime, ya que suele ser la miembro más sensata.

Gowther

Como el miembro más distante y ambiguo de los héros de Nanatsu no Taizai, Gowther considera que las emociones humanas son un misterio y, a menudo, no sabe cómo corresponder o responder en determinadas situaciones sociales. Esto a veces lo ha hecho actuar de manera atroz hacia los demás, como experimentar con Guila, a quien le lavó el cerebro para amarlo y comprender mejor el concepto de amor.

Es difícil no agradar a Gowther por varias razones (sus poses "lindas" innecesarias son divertidísimas para empezar), pero al mismo tiempo, es un personaje que puede resultar frustrante de ver. Lo que a menudo lo hace estar en la línea entre ser genial y una tontería.

Ban

Ban es fácilmente el miembro más atractivo de los Nanatsu no Taizai (como si el pelo puntiagudo no fuera un indicio). No solo se ve bien, sino que sus poderes son probablemente los más geniales entre los Seven Deadly Sins también.

Aunque a veces es egoísta y apasionado hasta el extremo, Ban se redime constantemente con su lealtad a sus compañeros y otros aliados.

Meliodas

Como líder de Nanatsu no Taizai, Meliodas es posiblemente el más poderoso del equipo. Es un miembro de la raza demoníaca, pero lo único que desea es acabar con el reinado de terror de sus parientes en Britannia.

Esto solo lo convierte en uno de los personajes más geniales, si no el más genial, de toda la serie. Además, su habilidad Full Counter es uno de los poderes más fuertes y atractivos del anime.

Sin embargo, la tendencia de Meliodas a hacer cosas pervertidas con Elizabeth y otros personajes femeninos que le atraen es uno de los pocos rasgos problemáticos que exhibe.

Escanor

Escanor es básicamente el equivalente de Nanatsu no Taizai de un híbrido de Superman-Incredible Hulk. Se vuelve más fuerte cuanto más se expone a la luz solar, al igual que el Hombre de Acero.

También se transforma en un hombre débil y sin pretensiones por la noche, al igual que Bruce Banner se transforma pero al revés. Del mismo modo, la personalidad de Escanor cambia a medida que se vuelve más poderoso.

El pasado torturado de Escanor también lo hace fácil de enraizar, y su amor secreto por Merlín (que aún no ha sido correspondido) es un rasgo de carácter entrañable, aunque a veces trágico, que agrega capas a su personalidad.

