Nanatsu no Taizai: Dragon’s Judgement estrena teaser con la banda sonora (VIDEO)

La cuarta y última temporada del anime extraído del manga por Nakaba Suzuki, Nanatsu no Taizai, se mostró con un nuevo video promocional luego del lanzamiento del tráiler oficial hace unas dos semanas. Este revela el tema de apertura, mejor conocido como opening.

El spot promocional de la nueva temporada, cuyo título oficial es The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), también nos permite escuchar "Hikari Are" (Let There Be Light), el opening interpretado por Akihito Okano el vocalista de la banda Porno Graffitti.

Nanatsu no Taizai debutará su nueva temporada en Japón el 6 de enero en Netflix, mientras que aún no se ha formalizado la fecha de estreno en el resto del mundo, que, sin embargo, debería ser siempre en 2021. La Verdad Noticias te recuerda que Netflix considera a Dragon’s Judgement como la temporada 5.

Nuevo tema musical de Nanatsu no Taizai

Entre otras novedades sobre la serie de Meliodas y los Siete Pecados Capitales, Netflix también ha publicado una entrevista en video (subtitulada en inglés), completa con una sesión de dibujo, con el creador de la serie Nakaba Suzuki.

Sinopsis de la serie Shonen: Para deshacer la maldición que pesa cada vez más sobre Elizabeth, Meliodas ha decidido convertirse en el rey de los demonios. Para ello, se alía con sus hermanos para recuperar y absorber todos los preceptos de los Diez Mandamientos.

Elizabeth, totalmente opuesta a este plan, escapa y se pone al mando de los Siete Pecados Capitales para frustrar los planes de su amado. Ludociel, por tanto, junto con los arcángeles se propone recrear el Estigma e iniciar una nueva Guerra Santa, amenazando así la paz que ha durado 3000 años.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

Te recordamos que el manga de Nanatsu no Taizai, que ya terminó en Japón, es publicado por Kodansha, mientras que el anime es transmitido por Netflix. Respecto al manga, ya sabemos que la obra se verá enriquecida con una secuela titulada “Los cuatro caballeros del Apocalipsis”.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!