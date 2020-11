Nanatsu no Taizai: ¿De qué trata la SECUELA que llega en 2021?

Es posible que Nanatsu no Taizai haya terminado su manga, pero la serie sigue viva hoy. Mientras los fanáticos esperan más actualizaciones sobre el anime y su última temporada 4 (quinta temporada para Netflix), hay cosas que se están volviendo locas con la serrie en general.

Después de todo, hace un tiempo se publicó una serie spin-off de Ban, y un nuevo informe dice que la secuela de Seven Deadly Sins se lanzará en unos meses. La actualización proviene de un anuncio que apareció en las redes sociales anoche y “confirmó” que secuela comenzará su publicación el 27 de enero de 2021.

La Verdad Noticias te recuerda que Nanatsu no Taizai: Anger's Judgement está programada para su debut el 6 de enero del próximo año. Esto, luego de varios retrasos a causa de la pandemia de COVID-19 en curso y otros cambios menores.

Sobre la secuela de Nanatsu no Taizai

En cuanto a en qué se centrará esta secuela, esta seguirá a Tristan. El niño es el hijo de Meliodas y Elizabeth, a quienes los fanáticos conocieron en el epílogo del manga original de Nakaba Suzuki hace meses. Esta nueva serie seguirá al niño mientras vive su propia aventura, por lo que los fanáticos están ansiosos por ver lo que descubre el príncipe mientras atraviesa el Reino de Liones.

La secuela lleva por nombre provisional The Four Knights of Apocalypse (Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis) y se espera confirme otro nombre en el futuro. Aunque las primeras temporadas de anime fueron a manos de A-1 Pictures, la apresurada fecha para la temporada 3 causó que las expectativas no fueran superadas del todo.

Trsitán "hijo de Meliodas" y Lancelot "hijo de Ban"

De igual forma, Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods fue animada por Studio DEEN y Marvy Jack, tras la renuncia de A-1. Los fanáticos no quedaron contentos, pero aún así confían en que la última temporada redimirá los errores del pasado.

