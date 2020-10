Nanatsu no Taizai: Datos curiosos que debes saber del Clan de las Diosas

El Clan de las Diosas es una de las cinco razas principales de Britannia en Nanatsu no Taizai. Aproximadamente tres mil años antes de la historia, formaron una alianza junto con las razas gigantes, hadas y humanas conocidas como “Stigma” en una guerra contra el Clan Demonio por la que obtuvieron la victoria.

Sin embargo, tuvo un gran costo, ya que prácticamente todos usaron todo su poder para sellar al Rey Demonio y los Diez Mandamientos, un acto que les hizo perder sus cuerpos físicos durante la Gran Guerra. Como consecuencia, los miembros restantes de su clan que quedaron han tomado nuevas formas; ya sea residiendo en reliquias o de otra manera.

¡Spoilers de Nanatsu no Taizai continúan!

Este clan de Nanatsu no Taizai, es muy adorado y reverenciado en particular por los humanos. Sin embargo, por santos que sean, no todo sobre ellos es necesariamente tan puro como puede parecer, especialmente en lo que realmente sucedió durante la Gran Guerra.

"La Diosa Suprema y Meliodas"

Algunos son crueles y desagradables

Durante la serie de Nakaba Suzuki, podemos decir que algunos de ellos son crueles y desagradables, con poca consideración por la simpatía o la bondad. Algunas de las acciones que cometen también son moralmente cuestionables, como el lavado de cerebro que se detalla a continuación.

Pueden lavarle el cerebro a los humanos

Ciertos miembros de rango superior del Clan de las Diosas poseen la capacidad de lavar el cerebro de las personas, lo que las induce a convertirse en seguidores devotos. Esta habilidad "Breath of Bless", es una técnica de lavado de cerebro que lleva al límite la sensación de exaltación de los objetivos y elimina cualquier miedo en ellos convirtiéndolos en títeres leales.

Desprecian a otras razas

Debido a ser divinos, varios miembros del Clan de las Diosas se ven a sí mismos en la derecha y desprecian a otras razas. Un claro ejemplo es el personaje de Ludociel en la Gran Guerra de Seven Deadly Sins, ya que no dudó en utilizar a los humanos y hadas para “derrotar” al Clan Demonio.

Tiene habilidades curativas

Como La Verdad Noticias te informó anteriormente, Elizabeth originalmente es miembro de este clan y eso explica sus habilidades para curar heridas. Esto tiene que ver con la magia de la luz, similar a cómo los demonios pueden curarse a sí mismos con la oscuridad.

"Los Cuatro Arcángeles"

Guia de personajes

La Diosa Suprema: Es la líder de todo el Clan de las Diosas. Literalmente, hizo un trato con el Rey Demonio para castigar a Meliodas y Elizabeth por su relación romántica. Elizabeth con “Eternal Reencarnation” moriría cada vez que recuperaba sus recuerdos en un círculo vicioso, y el Capitán de los Sins con “Vida Eterna” para que se viera obligado a verlo pasar por la eternidad.

Elizabeth: Es la reencarnación original de la actual Elizabeth, quien fue la amante de Meliodas y quien lo convenció de volverse bueno. A diferencia de la mayoría de los miembros de su clan, ella prefería la paz con el Clan Demonio en lugar de luchar con ellos.

Nerobasta: El primer miembro del Clan de las Diosas en hacer una aparición en el anime y ella residía en la espada que manejaba Denzel. Era un arma secreta que él tenía la intención de usar en el momento adecuado. Sin embargo, cuando se enfrentó a tres de los Diez Mandamientos no pudo derrotarlos y terminó huyendo del combate.

La invocación de Nerobasta en el anime

Ludociel: Es uno de los Cuatro Arcángeles y es quien ideó el plan en el pasado para usar a miles de rehenes civiles demonios como cebo a los que luego mató. Posee la gracia de "Flash", que le otorga una velocidad deslumbrantemente rápida.

Tarmiel: Es uno de los Cuatro Arcángeles y es uno de los dos Arcángeles que se comprometieron con los Diez Mandamientos en el pasado después de que Ludociel ejecutó su plan. Tiene la Gracia del "Océano", lo que le permite convertir su cuerpo en agua y, lo más importante, convocar cantidades ilimitadas de agua de una dimensión de bolsillo.

Sariel: Es uno de los Cuatro Arcángeles y también es uno de los dos Arcángeles que se comprometieron con los Diez Mandamientos en el pasado después de que Ludociel ejecutó su plan. Tiene la gracia de "Tornado", lo que le permite manipular el viento libremente.

Mael: Es uno de los Cuatro Arcángeles y es el hermano menor de Ludociel. A diferencia de los otros tres Arcángeles que se presentaron juntos esa vez que Stigma chocó con el Clan Demonio y los Diez Mandamientos, Mael residía en el Reino de la Diosa en ese momento.

Iba a ser convocado cuando las cosas salieran mal, pero esto fue detenido por dos de los Diez Mandamientos. ¡Spoiler! Luego se revela que fue asesinado por Estarossa en el pasado, y que su Gracia era "Sunshine". Podrás descubrir su verdadera identidad en la quinta temporada de Nanatsu no Taizai.