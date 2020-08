Nanatsu no Taizai: ¿Cuándo estrena la temporada 5 en Netflix?

La cuarta temporada de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) ha llegado a Netflix y los fans ya están esperando una temporada cinco de su serie de anime. Con la transmisión japonesa de la quinta parte retrasada, esto también significa que habrá un retraso significativo en la fecha de lanzamiento en el sitio de streaming.

Temporada 5 de Nanatsu no Taizai

La Verdad te mantendrá actualizado con las últimas noticias e información sobre la quinta temporada del anime, incluida la fecha de lanzamiento de Netflix y qué esperar de esta posible última adaptación del manga original por Nakaba Suzuki. Recordemos que aún se espera de una continuación por el autor, bajo el título de Mokushiroku no Yon-kishi (The Four Knights of the Apocalypse).

Habiendo vendido más de 37 millones de copias del manga en todo el mundo, la franquicia de los Siete Pecados Capitales tiene una base de fans ferozmente leales. El estudio A-1 Pictures se encargó de las primeras temporadas, pero desde entonces la serie tiene un nuevo hogar con Studio Deen. Lo anterior, tomando en cuenta que Netflix considera a varios OVA como la segunda temporada.

Póster oficial de "The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods"

¿Cuándo estrena Nanatsu no Taizai 5 en Netflix?

Tristemente, no esperes ver la quinta temporada de The Seven Deadly Sins en Netflix pronto. La serie de anime estaba originalmente programada para regresar a la transmisión japonesa en octubre de 2020, pero desde entonces la quinta parte se ha retrasado debido a la pandemia de COVID-19.

Se publicó una declaración oficial en el sitio web de Nanatsu no Taizai, donde finalmente se ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento y (como se esperaba), la serie se transmitirá en Japón a partir de enero de 2021. Suponiendo que su estreno sea entre enero, junio o julio, es posible que Netflix sume esta continuación hasta el invierno de 2021 e incluso hasta el 2022.

Trama de Nanatsu no Taizai 5

Hay mucho que desempaquetar a medida que llegamos a lo que debería ser la última temporada de The Seven Deadly Sins. La cuarta temporada del anime concluyó en lo que sería el capítulo 267 del manga, el cual tiene un total de 346 capítulos; lo que deja solo 79 capítulos para sean adaptados a la televisión.

Purgatorio

Como inmortal, Ban es el único miembro de los Siete Pecados Capitales, además de Meliodas, que tiene la posibilidad de sobrevivir al purgatorio. Ban está decidido a salvar al amigo que todos conocemos y amamos. Pero el tiempo pasa de manera diferente en el purgatorio, ¿cuántas décadas, siglos o milenios pasarán antes de que Ban encuentre las Meliodas?

Britannia

Mientras tanto, en Britannia, se ha formado una nueva alianza entre el Clan de los Dioses, el Clan de las Hadas, el Clan de los Gigantes y los humanos; iniciando una segunda guerra santa con el objetivo de acabar con el Clan Demonio de una vez por todas. Estarossa ha secuestrado a Elizabeth, por lo que depende de las fuerzas unidas de la Stigma Alliance detenerlo.

El mandamiento del amor tiene un pasado horrible y pronto todo se revelará. ¿La resurrección del nuevo Rey Demonio? El huevo gigante que contiene el cuerpo de Meliodas continúa manifestándose, y cuando eclosiona de una manera aún más fuerte y oscura, Meliodas se despertará. Él no estará muy lejos de afirmarse a sí mismo como el nuevo Rey Demonio en Nanatsu no Taizai.