Nanatsu no Taizai: ¿Cuáles son los personajes más poderosos del anime y manga?

Aunque este tipo de comparaciones suele generar polémica estos son algunos de los personajes que los seguidores del anime y manga de Nanatsu no Taizai consideran entre los más poderosos de la serie. Comencemos con Merlin cuyo nivel de poder ha sido controversial desde el principio sin embargo su mayor ventaja durante la batalla ha sido su intelecto y las estrategias que utiliza para derrotar a sus enemigos.

¿Quiénes son los personajes más poderosos de Nanatsu no Taizai? Los fans han revisado el anime y manga para averiguarlo.

Sigamos con Ludociel quien como líder de los arcángeles puede ser comparado con Mael debido a su excepcional inteligencia y poderes mágicos, otro personaje del anime y manga de Nanatsu no Taizai considerado entre los más fuertes esta The Sinner debido a su habilidad más notable: Crisis que le permite volverse más fuerte con el daño que recibe.

La diosa Elizabeth es un personaje cuyo poder es mayor al que aparenta ya que es hija de una deidad suprema además de que tiene varios trucos mágicos bajo la manga. Otro personaje del manga y anime de Nanatsu no Taizai que tiene más poder del que se esperaría por su apariencia es el Fairy King, quien se estima tiene un nivel de combate de 416,000 en su forma más poderosa.

Más personajes poderosos de Nanatsu no Taizai

Sin duda uno de los personajes más fuertes del anime y manga de Nanatsu no Taizai es Escanor The One sin embargo es importante recordar que esta fuerza no está disponible durante la noche. Esto no es algo que afecte a Mael quien es el poseedor original de Sunshine.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: ¿Meliodas es la razón por la que FRACASÓ la temporada 4?

Por último tenemos a la última forma de Meliodas, sin duda el más poderoso de los siete pecados además de que superó al Demon King tras absorber los diez mandamientos lo que lo transformó en el ser más fuerte del anime y manga de Nanatsu no Taizai. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie, conocida también como Seven Deadly Sins, para traerte lo más reciente.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!