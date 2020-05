Nanatsu no Taizai: Cosplays de Merlín y Escanor subieron la temperatura

Dos espectaculares cosplays de Merín y Escanor, ambos personajes de la serie de anime llamada Nanatsu no Taizai, se convirtieron en el centro de atención en Instagram. Esto gracias al trabajo de los artistas “katarinasuzu” como la mujer Pecado de la Gula y “natsucosplayer” como el Pecado de la Soberbia.

Cosplay de Merlín

Debido a la popularidad de Nanatsu no Taizai en la actualidad, estos dos cosplayers se unieron para traer al mundo real una de las parejas más queridas de la serie. Aunque el manga creado por Nakaba Suzuki ya finalizó en marzo del 2020, los homenajes a sus protagonistas no han dejado de aumentar en redes sociales.

En la publicación vemos a “katarinasuzu” con su cosplay de Merlín; luciendo un traje muy revelador que está conformado por una chaqueta morada abierta con botones de corazón y manga larga, una tanga del mismo color y unas botas altas que le llegan hasta sus muslos. Completó su look con una peluca de cabello largo y oscuro y el tatuaje que simboliza el Pecado de la Gula; un jabalí rojo en el cuello.

Cosplay de Escanor

La siguiente publicación nos muestra a “natsucosplayer” con su cosplay de Escanor; recordando que este personaje de anime tiene dos aspectos distintos debido a su poder ligado al sol y que el artista lo representó de las dos formas. A continuación de mostramos su caracterización del Pecado de la Soberbia en todo su esplendor.

Este look consta de lucir las prendas de Escanor totalmente rotas en la parte superior, un ajustado pantalón con la misma suerte que su camisa, un cinturón con el emblema del sol, una peluca color naranja, un bigote, unos zapatos de vestir cafés con calcetines negros y sostener el Hacha Divina Rhitta en la icónica pose del personaje. ¿Verdad que ambos cosplays son increíbles?

Cosplays de Merlín y Ecanor

No podíamos despedirnos sin antes dejarte con una colaboración entre estos dos cosplayers, especialmente porque su pasión por Nanatsu no Taizai llegó a recrear la química entre Merlín y Escanor; siendo este último quien salvó a su amada sacrificando su vida. Así que ver un candente momento entre esta pareja parece ser un sueño hecho realidad.

Recordando el desarrollo de personajes que se vio en Nanatsu no Taizai y cómo su final no le hizo justicia al Pecado de la Gula, por sufrir una amor no correspondido con el protagonista Meliodas; pero aún ella decidió ayudarlo a romper la maldición que recibió del Rey Demonio y ser un elemento importante para salvar a los demás Pecados Capitales.

Fotos: Instagram “katarinasuzu” y “natsucosplayer”