Nanatsu no Taizai: Cosplayer le da a Ban un SEXY estilo femenino

Si eres fanático de Nanatsu no Taizai, debes saber que no estás solo. La serie ha acumulado seguidores leales a lo largo de los años, y no es difícil ver por qué. La fantástica franquicia Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki tiene un elenco cargado de héroes, villanos únicos y un cerdo descarado al que le encanta burlarse de todos.

Ahora, gracias a una auténtica fanática del anime y artista de cosplay, es que el mundo puede admirar cómo se vería Ban si se convirtiera en una mujer. En Instagram, la tendencia de crossplay está viva y coleando; donde el género de un personaje puede cambiar.

Aparece un cosplay femenino de Ban

Una cuenta conocida como “Sammy Cosplay” reveló su versión de Ban, y la apariencia centrada en las mujeres hace que el Pecado de la Codicia sea más apasionado que nunca. La artista comentó lo siguiente:

“He pecado. ¡Extraño disfrazarme de Ban! Lo amo tanto y no puedo esperar para volver a presentar mi versión femenina de él”

Como puedes ver, el cosplay femenino le da a Ban un cambio de imagen muy de vinilo. El traje de cuero rojo ha sido reemplazado por vinilo rojo. De hecho, Britney Spears estaría celosa de este entallado conjunto, y a este Sin del anime le queda perfecto.

Gracias a su corsé, las curvas de Ban están a la vista y el cosplay tiene el maquillaje a juego. Una peluca plateada hace que el cabello del luchador caiga hasta sus hombros, y algunas piezas de efectos especiales hacen que el personaje de Nanatsu no Taizai luzca un poco sangriento.

Todo el atuendo está rematado con unos tacones de terciopelo asesinos que podrían pisar fácilmente a Meliodas y otros Sins. Por supuesto, a los fanáticos les encanta este look y están impresionados con lo bien que se adapta este cambio de imagen a Ban. En la serie real, el héroe es muy emotivo y apasionado en la batalla.

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: Nakaba Suzuki dibuja a Ban y Meliodas (VIDEO)

Su amor por Elaine era casi imposible de ocultar, y Ban nunca es de los que evitan mostrar la piel. La versión de este cosplay transmite todo eso y más, por lo que es solo cuestión de tiempo hasta que Escanor obtenga su propio gemelo de género. ¡Lo mejor es que la cosplayer comentó hacer una nueva sesión de fotos pronto!