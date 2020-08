Nanatsu no Taizai: Cosplay de Elaine luce la vestimenta de King ¡Mega adorable!

Nanatsu no Taizai, también conocido como The Seven Deadly Sins (Los Siete Pecados Capitales), es una serie de anime y manga creada por Nakaba Suzuki. La popularidad de la franquicia creció al punto de tener un total de 5 temporadas para la televisión y por ello es de los títulos com más homenajes de cosplay en la actualidad.

Dicho esto, una usuaria de Instagram “k_harlequin_” con más de 20 mil seguidores, fue quien se llevó miles de reacciones positivas con su reciente cosplay de Elaine. Ya que la cosplayer combinó la vestimenta del hermano mayor del personaje, King (Pecado de la Pereza), con el adorable y hermoso diseño de la Santa Doncella.

King también es el actual Rey Hada en Nanatsu no Taizai, su vestimenta clásica conciste de una sudadera larga de color naranja y aguamarina con capucha. “k_harlequin_” quizo recordar este conjunto para su versión de Elaine, pues a diferencia de King, el personaje femenino suele usar un hermoso vestido blanco en la primera temporada del anime por 1-A Pictures.

Cosplay de Elaine al estilo King

No podemos dejarte sin antes compartirte otro de los trabajos de cosplay más recientes de la artista, quien ha demostrado tenerle cariño a la serie de Nakaba Suzuki y especialmente al Pecado de la Pereza. Ya sea por su diseño adorable y ser del Clan de las Hadas o porque su estilo se complementa muy bien con Elaine, King es uno de los personajes que más maduraron en la historia.

Cosplay de King, Pecado de la Pereza

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai “Ban” vs Fullmetal Alchemist “Codicia” ¿Quién gana?

La temporada 4 de Nanatsu no Taizai, recién debutó en Netflix como parte de sus series “originales” por tener subtítulos y variedad de doblajes. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19 y ciertos problemas del cambio de animación en manos de Studio Deen en lugar de 1-A Pictures, los fans demostraron tener problemas con “The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” y temen lo mismo para la temporada 5.