Nanatsu no Taizai: Cosplay de Ban y Elaine recrea una romántica escena del anime

Nanatsu no Taizai, también conocido como The Seven Deadly Sins, es una serie de manga creada por Nakaba Suzuki y que ha tenido una exitosa adaptación de anime por el estudio 1-A Pictures (Studio Deen para la temporada 4). Debido a su popularidad, el amor de dos personajes logró llegar al mundo real en forma de cosplay.

Ban y Elaine son la pareja que ha destacado sobre el dúo principal en Nanatsu no Taizai, pues su amor demostró ir más allá de la muerte e incluso entre dos razas con intereses diferentes. El anime tuvo tres temporadas donde los fans fueron conociendo cada vez más de su trágico pasado y la cuarta entrega finalmente los hizo reunirse.

Ban y Elaine de Nanatsu no Taizai

A diferencia de los protagonistas Meliodas y Elizabeth, ambos amantes destacaron hacer lo imposible para estar juntos y la misma Elaine confirmó ser capaz de sacrificarse dos veces por el hombre que ama. Mientras que Ban, el Zorro de la Codicia, destacó ser un humano sumamente protector y cariñoso con ella.

Ban y Elaine son una de las parejas más populares del anime

La usuaria de Instagram “owllit”, compartió su cosplay en pareja luciendo el conjunto clásico de Elaine, también conocida como la Santa Doncella. Este consiste de un hermoso vestido blanco que contrasta perfectamente con la vestimenta roja de Ban y el usuario “Aizen” fue quien le dio vida.

Cosplay de Ban y Elaine

La fotografía fue capturada por “dorian_photoart” y consiguió capturar el amor de ambos personajes de Nanatsu no Taizai. Debido a la llegada de la cuarta temporada en Netflix, son cada vez más trabajos de cosplay los que salen a la luz. No hay duda de que todos ellos demuestran un gran cariño por sus series de anime favoritas.

En cuanto a la quinta temporada de Nanatsu no Taizai, se confirmó que esta sí tendrá lugar en la franquicia, pero debido a la pandemia de Covid-19 se retrasó su lanzamiento a una fecha por confirmar. El autor Nakaba Suzuki también confirmó una secuela de su obra, donde se podrá conocer el legado de Ban y Elaine.