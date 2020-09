Nanatsu no Taizai: ¿Cómo se llamará la temporada 5 del anime?

Como todos sabemos, la temporada 4 de Nanatsu no Taizai llegó a Netflix, y ahora los fanáticos están buscando ansiosamente su quinta temporada de esta serie. Sin embargo, se espera que la temporada 5 del anime se retrase debido a la causa de la epidemia de coronavirus.

La primera temporada del programa japonés se lanzó en octubre de 2014. La siguiente temporada se estrenó el 28 de agosto de 2016, seguida de la tercera temporada que se emitió el 13 de enero de 2018. La última temporada, la cuarta, se confirmó el 9 de abril de 2019 y se estrenó el 9 de octubre del mismo año.

La temporada 5 de Nanatsu no Taizai se retrasará

La quinta temporada de la franquicia recibió el visto bueno el 24 de marzo de 2020. Se informó que la secuela se lanzaría en octubre de 2020, pero debido a la inevitable catástrofe de la pandemia de COVID-19, la secuela se pospuso hasta enero de 2021.

¿Cómo se llamará la próxima temporada de Nanatsu no Taizai?

Según las fuentes, la quinta temporada de Nanatsu no Taizai se llamará Nanatsu no Taizai: Dragon's Judgment. Cabe mencionar que hasta ahora no se ha lanzado un tráiler la próxima temporada. Los creadores de esta serie probablemente estén esperando avanzar en la producción para lanzar el teaser.

¿Habrá una sexta temporada de Nanatsu no Taizai?

Desafortunadamente es poco probable que esto suceda, ya que queda muy poca material fuente para que el manga lo cubra. Con solo 79 capítulos para el final, no estaría más allá de las expectativas que el anime terminara en 5 temporadas.

Sin embargo, la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai solo cubrió aproximadamente 31 capítulos del manga, por lo que, por supuesto, podríamos ver el anime prolongado a una sexta temporada para ver el ansiado final.

Los fanáticos no deben preocuparse, pues hay toneladas de historias, peleas y giros en la trama grabados en los 79 capítulos restantes de Nanatsu no Taizai, por lo que hay mucho para entretenerse antes de llegar al final de esta serie.