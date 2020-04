Nanatsu no Taizai: Chica enseña de más con su COSPLAY de Elizabeth

Nickycoser es la cosplayer originaria de Hong Kong que causó revuelo en su cuenta de Instagram por lucir un candente cosplay de Elizabeth Liones, quien es la protagonista de la serie de anime japonés Nanatsu no Taizai; pues las fotografías de su caracterización elevaron la temperatura de sus 170 mil seguidores por haber enseñado sus tributos de cerca.

Este personaje femenino de Nanatsu no Taizai es conocido por su popularidad en redes sociales, tener una carismática personalidad, bien proporcionada figura y una importante relevancia para el desenlace de la historia; recordando que la serie de manga por Nakaba Suzuki en la que se basó el anime, finalizó el pasado mes de marzo con su capítulo 346.

Tomando en cuenta estos datos, es de esperar que una famosa cosplayer como Nickycoser quisiera presumir su homenaje a Elizabeth, luciendo la misma vestimenta que se mostró en la segunda temporada del anime; siendo un coqueto uniforme para la “Boar Hot” que dirige Meliodas, que consta de una blusa larga con cuello alto color morado, un lazo rosado, una minifalda de color blanco, media negra en la pierna izquierda y zapatos de tacón (uno blanco y otro negro).

Más información sobre el anime de Nanatsu no Taizai confirmó la llegada de una cuarta y posiblemente última temporada, la cual está programada para octubre del 2020; pero debido al Coronavirus (COVID-19) los datos podrían presentar cambios y por ello habrá que estar al pendiente directamente en las redes sociales de la serie animada.

Datos curiosos sobre el personaje de Elizabeth Liones, es que al final del manga original por Nakaba Suzuki, se reveló la identidad de su hijo Tristán que tuvo con el protagonista Meliodas, cuya presencia en la historia dio hincapié a una continuación de su universo con una nueva obra por el mangaka, siendo “The Four Knights of the Apocalypse”.