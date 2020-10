Nanatsu no Taizai: Así se vería Meliodas si fuera una mujer ¡Checa este Fan Art!

¿Alguna vez te has preguntado cómo luciría Meliodas el capitán de los Siete Pecados Capitales si fuera una chica? Un fan del anime Nanatsu no Taizai se hizo esta pregunta y decidió saciar su curiosidad haciendo un dibujo.

El Fan Art creado por este artista sin duda logró sorprender a los fanáticos, por eso en La Verdad Noticias, decidimos mostrartelo para que tu mismo puedas ver cómo luciría Meliodas si fuera una chica.

Cómo bien sabemos, Meliodas es el protagonista del anime Nanatsu no Taizai, también conocido por su nombre en inglés cómo The Seven Deadly Sins, él es líder de los Siete Pecados Capitales, representa la irá y su símbolo es el dragón, por lo que su protagonismo masculino es bastante marcado en la serie, pero, ahora un artista ha hecho una ilustración dónde lo ha cambiado de género y nos ha parecido muy interesante este cambio.

Meliodas en el pecado de la Ira y líder de los Siete Pecados Capitales en Nanatsu no Taizai

La versión femenina de Meliodas de Nanatsu no Taizai

El artista ha compartido este Fan Art en Reddit, pero eso no es todo, pues decidió ponerle un nuevo nombre a la versión femenina de Meliodas, ha llamado a este dibujo que ha hecho a mano Melissa.

Esta ilustración de Meliodas, del anime Nanatsu no Taizai definitivamente luce muy genial, tiene lo que parecen ser rasgos característicos del dragón y su cara tiene ciertos aires al Meliodas original, por lo que no ha resultado nada mal conocer esta versión de “Melissa” el dragón de la Ira, si el protagonista de The Seven Deadly Sins fuera mujer.

¿Qué te parece este arte de Meliodas en su versión femenina? ¿Te gustaría que el protagonista de Nanatsu no Taizai fuera una chica? Haznoslo saber en los comentarios.