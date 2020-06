Nanatsu no Taizai: Aparece un tremendo COSPLAY de Escanor por Leon Chiro

Nanatsu no Taizai (Los Siete Pecados Capitales), una serie de anime basada en el manga de Nakaba Suzuki. Recibió un fiel cosplay de su personaje Escanor por el cosplayer profesional Leon Chiro y en sus resultados finales que compartió en Instagram, dejó ver de cerca el parecido que consiguió con su maquillaje.

Leon Chiro y su cosplay de Escanor

Este artista italiano conocido como Leon Chiro, es muy famoso en la comunidad de cosplayers, pues se dedica a este arte de forma profesional y frecuentemente visita convenciones de anime internacionales. Su versión de Escanor sin duda es de las mejores y la respuesta a la sesión de fotos lo comprueba con más de 34 mil 897 me gusta en su cuenta de Instagram; donde tiene 347 mil seguidores.

En la instantánea vemos al cosplayer llevar una vestimenta que asemeja a la de un camarero, es decir una camisa blanca con mangas largas, un chaleco verde, un pantalón del mismo color y un moño rojo en el cuello. El maquillaje del artista consiguió recrear los rasgos físicos del Pecado de la Soberbia, junto con unos pupilentes azules, una peluca naranja y bigote del mismo color.

¿Qué dice el cosplayer?

Leon Chiro agregó una de las frases más populares de Escanor, mismas que representan el pecado que carga consigo y el porqué es considerado el símbolo del León. Realizó este cosplay para motivar a sus fans durante el aislamiento por Coronavirus y así revelar que muy pronto hará transmisiones en vivo, videos en su canal de YouTube y cuenta de Tik Tok.

“¿Por qué odiaría a alguien que es más débil que yo? Solo me compadezco de ellos”

El artista añadió que una nueva versión de su cosplay está por llegar, pues aún falta mostrar un lado más musculoso de este personaje, e incluir el Tesoro Sagrado de Escanor; el Hacha Divina Rhitta. Sus miles de fans elogiaron su dedicación y aprovecharon felicitarlo por su cumpleaños, pues él nació un 31 de mayo de 1991 según información de “Amino Apps”.

Sobre Nanatsu no Taizai

Las buenas noticias para los fans de Nanatsu no Taizai, están acompañadas para una nueva temporada de anime; solo que reciente información confirmó un atraso para su estreno en 2020. También se confirmó la existencia de un nuevo manga por el autor Nakaba Suzuki, donde se continúa la historia de Los Siete Pecados Capitales en el título llamado “Mokushiroku no Yon-kishi” (The Four Knights of the Apocalypse).