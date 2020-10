Nanatsu no Taizai: Analizando a Gowther ¿HÉROE o TRAIDOR?

Gowther, el Pecado de Lujuria de la Cabra, es en realidad un muñeco creado por un gran mago en Nanatsu no Taizai. Tiene una apariencia femenina, aunque es un hombre y es un personaje que a menudo aparece como un alivio cómico en situaciones estresantes del anime.

Aunque es miembro de los Seven Deadly Sins, algunas de sus acciones son menos que heroicas. Gowther tiene una forma de jugar con nuestras emociones. ¿Deberíamos amar a este excéntrico muñeco por sus momentos de grandeza, o alentar su caída con sus momentos más traicioneros?

En La Verdad Noticias, exploramos las áreas de heroísmo y momentos más traidores de Gowther. Te advertimos de un territorio de spoilers si aún no has visto las primeras cuatro temporadas de Nanatsu no Taizai, así que procede con precaución.

Foto: A-1 Pictures

Héroe: Extraño sentido de obligación

Aunque no se reveló por completo en el anime, Gowther no se unió a los Sins voluntariamente, pero sigue su “moral” para ayudar a otros. En cierto modo, es egoísta al viajar con los pecados, porque espera que eso le ayude a comprender las emociones y los lazos humanos. En todo caso, esta característica lo hace parecer casi humano.

Traidor: Dice no poseer corazón

Como muñeca, Gowther no posee corazón. Esto apunta a la raíz de la mayoría de sus defectos de carácter. Sin corazón, no es de extrañar por qué es incapaz de comprender las emociones y, a menudo, crea malentendidos. Su falta de compasión es suficiente para convertirlo en un traidor.

Héroe: Inmortalidad

De acuerdo, tal vez no sea la inmortalidad total, pero se necesita mucho para dejarlo fuera de combate en la serie de Nakaba Suzuki. Entonces, no está al nivel de Ban, pero tiene un conjunto sólido de defensas. Cuando se trata de ataque y defensa, Gowther tiene la habilidad de sobresalir en ambas posiciones contra un enemigo.

Traidor: Falta de comprensión

La falta de comprensión de Gowther tiene vínculos con su personalidad despiadada, pero eso no excusa todos los malentendidos aparentemente inofensivos con los que se encuentra. No es exactamente un traidor, pero conduce a algunas tendencias bastante destructivas en la historia.

Héroe: Comunicación rápida

Al usar su poder, Gowther puede leer los pensamientos y recuerdos de los demás. Esto lo convierte en la carta de triunfo perfecta cuando se enfrenta a un enemigo imposible. Con la invasión, una técnica de lectura mental, él puede detectar un plan improvisado o un último esfuerzo sin revelar los planes a su enemigo.

Traidor: Tiene sujetos de prueba

Después de un acto de heroísmo, Gowther da un giro. Está empeñado en aprender los límites del amor. Este ya es un proyecto imposible de emprender para él, considerando que no posee corazón. Se apega a un ex Caballero Sagrado, Guila, y altera lentamente sus recuerdos para su experimento. Básicamente, él le lava el cerebro a Guila para que lo ame.

Héroe: Sus acciones dan un giro

Gowther no tiene una gran capacidad para las emociones, ni las comprende particularmente. Esto a menudo influye en sus acciones para bien o para mal. Está claro que él tiene un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, cuando se trata de su curiosidad, esta visión da un giro.

Traidor: Recuerdos perdidos

Cuando Diane se enfrenta a Gowther sobre la importancia de los recuerdos, decide tratar a Diane como su próximo sujeto de prueba borrando el de ella. Esto hace que ella regrese corriendo a su territorio natal durante un tiempo peligroso. Es uno de los muchos experimentos de Gowther, pero está hecho con un poco de intención maliciosa.

Héroe: Sus cambios de ropa

Gowther tiende a adoptar poses cursis cuando se presenta y se viste como una mujer, o usa ropa de género neutro. En Boar Hat, la taberna ambulante de Meliodas, Gowther a menudo usa el uniforme de camarera, que combina bien con su cabello color magenta. Este es más un movimiento heroico por el bien del Capitán.

Traidor: Su plan definitivo

Hasta ahora en el anime, no vemos un montón de actos traidores de Gowther, pero sus ofensas parecen un juego de niños en el gran esquema de la historia. Para aquellos que han ido más allá del anime y han recurrido al manga, hay un lado de este personaje que aún no hemos visto.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

¡Alerta de spoiler! Gowther es un demonio y uno de los Diez Mandamientos. Él, y su creador, tienen planes que llevan 3000 años en desarrollo, pero esta contradicción con su personaje puede o no significar su perdición en la quinta temporada de Nanatsu no Taizai.