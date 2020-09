Nanatsu no Taizai: Actor deslumbra con cosplay de Escanor

La cuarta temporada del anime Nanatsu no Taizai, también conocida por su nombre en inglés como The Seven Deadly Sins (Los Siete Pecados Capitales) no causó una buena impresión en los fanáticos del anime.

Desafortunadamente, la última temporada no se hizo correctamente en muchos aspectos, empezando por la animación, pero el afecto por los personajes permanece. Esta es la razón por la que el cosplay con temática de Nanatsu no Taizai continúa llegando a la red, incluso desde Italia.

Escanor en Nanatsu no Taizai

Uno de los personajes más populares del manga y el anime The Seven Deadly Sins es definitivamente Escanor. El pecado del orgullo hizo su aparición mucho más tarde comparado con los otros miembros del grupo de ex criminales, un poco después de la conclusión del primer episodio de la historia. Escanor tiene dos caras, una delgada y débil cuando es de noche y la otra portentosa y soberbia cuando es de día.

Escanor de Nanatsu no Taizai se hace más fuerte con la luz del sol

Esta última versión tiene un poder inigualable, capaz de luchar con Meliodas, y ahora el personaje ha cobrado vida gracias al actor de doblaje Maurizio Merluzzo. El youtuber y la voz de muchos personajes del anime que llegan a Italia también se dedica de vez en cuando al cosplay y en su página de Instagram compartió su último disfraz.

El cosplay de Escanor de Nanatsu no Taizai

El cosplay de Escanor de Maurizio Merluzzo tomó forma en las dos fotos que ves a continuación, con efectos especiales que aumentan su calidad.

¿Crees que el actor logró rendir un buen homenaje al valiente pecado del león? En las fotos se puede ver el empeño que el actor le puso para convertirse en Escanor, uno de los personajes favoritos del anime Nanatsu no Taizai.