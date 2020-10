Nanatsu no Taizai: 7 historias ANTES de Seven Deadly Sins

A estas alturas, el manga de Nanatsu no Taizai se ha convertido en un pequeño culto: una combinación de lo épico medieval y japonés, con una pizca de fanservice y un mundo de criaturas que pertenecen a los reinos de hombres, gigantes, hadas y demonios.

En resumen, una serie que no decepcionó de principio a fin y que sacó lo mejor de la imaginación de un autor como Nakaba Suzuki; autor que a lo largo de los años ha logrado forjarse una considerable base de fans. Pero, ¿conoces sus primeras obras?

Nakaba es un mangaka con un estilo peculiar, agudo, épico e irónico a la vez: su rasgo vibrante no siempre ha sido traducido correctamente de la serie animada de Nanatsu no Taizai, debido a tres temporadas agradables pero no excelentes y una cuarta parte que nadie se esperaba con tan “mala animación”.

Mientras esperamos la conclusión de Seven Deadly Sins con su quinta temporada, que no debería faltar mucho, Star Comics ha pensado bien en traer a Italia una colección de siete mini historias autónomas creadas por Nakaba Suzuki; dentro de las cuales es posible rastrear la evolución del mangaka.

Antes de Nanatsu no Taizai

La primera historia que abre el libro, como era de esperar, es una versión previa de los Siete Pecados Capitales. La premisa es la misma, pero el desarrollo es ligeramente diferente y, si lo desea, incluso un poco más maduro. ¡Los personajes sí lucen totalmente diferentes!

En pocas páginas se narra el encuentro entre Meliodas e Isabel con algunas variaciones respecto a la edición final: en primer lugar, el tono es visiblemente más oscuro, y lo grotesco va acompañado de una representación aún más escurridiza de los Santos Caballeros.

Foto: La primera versión de los Sins

Otras diferencias se encuentran principalmente en el diseño del Sombrero de Jabalí (lejos de la tierna alegría de Mother Hawk), en el arma que empuña la protagonista e incluso en los rasgos del Capitán y en el personaje de la Princesa.

Meliodas está diseñado con una mirada más adulta y angulosa, en consecuencia menos "amigable" y despreocupada de lo que conocemos; igualmente, Elizabeth es mucho más alegre, siempre ingenua y orgullosa; pero aparentemente más sufrida y entristecida.

En poco menos de 60 páginas, por tanto, se escenifica un comienzo más serio en relación a la edición oficial, que no escatima en fanservice y destellos de comedia, pero que explota una épica más oscura que nunca vimos en el actual Nanatsu no Taizai.

Las seis historias restantes hablan desde el romance típico del shojo, hasta un telón muy corto con un gusto descaradamente cómico que “según el trasfondo que el propio Suzuki describe entre un capítulo y otro”, nació como una historia erótica y luego cambió por completo de género.

En esencia, The Seven Short Stories resume en un solo libro gran parte de la versatilidad del mangaka, que no parece expresarse de la mejor manera en los cuentos: la impresión es que muchos son simples ejercicios de estilo, una base narrativa que está esperando a evolucionar a un formato más grande.

Los inicios de Nakaba Suzuki

La historia titulada “Corderos Perdidos” dividida en dos partes que cuentan dos tramas diferentes “es quizás la menos compleja”, tanto por la capacidad de escenificar la relación amorosa como por la manifestación de las perturbaciones emocionales de los personajes involucrados.

Por otro lado, el estilo gráfico es agradable: como sabemos, el mangaka posee un justo talento para retratar a las protagonistas femeninas, sus curvas y su expresividad, y consecuentemente logra realzar parcialmente su carga erótica. Muy peculiar es “Vaqueras y platillos voladores”: una ficción de terror absurda y loca de los 70, pero sorprendentemente agradable de seguir gracias a su estado de ánimo de la serie.

La historia más compleja es “Memory of the Moon”, nacida de la pasión de Suzuki por las películas de artes marciales y las precuelas de la serie Ultra Red, nuevamente del mismo autor. Épica y triste, con un estilo ahora sucio y ahora más limpio según las situaciones que pretenda escenificar.

“Memory of the Moon” da la idea de ser la historia más "razonada" de Suzuki entre las que contiene la colección. Inofensivo y ligero, “The Blizzard Axel” en cambio nos transporta al mundo del patinaje artístico, pero disminuido con los tonos de un shonen.

Para la ocasión, el mangaka utiliza un rasgo bastante refinado, útil para representar la delicadeza de los movimientos típicos del patinaje sobre hielo. Entre todos, el más tonto y divertido es sin duda “La compatriota despiadada”, donde los dos protagonistas se asemejan claramente a King y Elaine de Nanatsu no Taizai.