Nanatsu no Taizai: 7 cosplays que reflejan el amor de los fans por el anime

Cuando se trata del mejor anime de la década, Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) está a la altura de otros títulos shonen como My Hero Academia y Dragon Ball Super. Aunque el manga tuvo mucho éxito, su popularidad despegó con la adaptación a la pantalla chica.

La serie de anime atrajo a una audiencia masiva cuando Netflix obtuvo los derechos de transmisión. Esta ha sido renovada hasta cuatro temporadas y una quinta se encuentra en producción. Por esta y muchas razones más, decidimos compartirte 7 trabajos de cosplay que reflejan el gran cariño de los fans por los Siete Pecados Capitales.

Después de todo, no debería sorprendernos que la etiqueta o hashtag #sevendeadlysinscosplay en Instagram tenga 25 mil publicaciones. Incluso hubo una reunión completa para cosplayers del programa en el Anime NYC de este año.

Diane con su martillo Gideon

Tenemos un gran amor por Kenia (kenya_g.love) como Diane, el “Pecado de la Envidia”. Aquí, ella usa el atuendo de la primera temporada del personaje, un traje naranja de una pieza, los dos guanteletes de acero azul y el martillo Gideon. Esta foto fue tomada por Michael Largé (micheallargephotography).

Meliodas con su espada rota

Meliodas, el “Pecado de la Ira”, es el personaje principal de Nanatsu no Taizai. Entre su heroísmo y su indecencia (especialmente cuando se aprovecha de Elizabeth), los fanáticos lo aman o lo odian. Sin embargo, es imposible odiar este cosplay de Meliodas por Cele Riv (celeriv_ ).

Elizabeth Liones

¿Cómo no amar a Elizabeth? La tercera princesa adoptiva del Reino de Liones es una persona educada, agradecida y cariñosa que muestra calidez. Ella prefiere un enfoque pacífico, proporcionando equilibrio a la ira de Meliodas. Este cosplay hecho por Crystal (the.crystal.shoe) expresa mejor su personalidad dulce y calmada.

El atuendo es impecable, con los mismos botones y volantes que el anime. Los contactos azules hacen que sus ojos se destaquen y el cabello está perfectamente posicionado sobre su ojo izquierdo. Esta adorable foto fue tomada por Fernando Brischetto (ferpsf).

Merlín

Victoria (veerivscosplay) se ve tan bien como Merlín, el “Pecado de la Gula”. El atuendo es simple, pero se ve perfecto, hasta tiene los botones en forma de corazón. Incluso tiene a Aldan, el orbe flotante que usa para ejercer su poder y lanzar hechizos.

Zeldris

No mucha gente disfraza los Diez Mandamientos, así que Roy (cyclistcosplay) es un verdadero fan del anime creado por Nakaba Suzuki. Está disfrazado de Zeldris, el hermano de Meliodas y el “Mandamiento de la Piedad”. Los guanteletes plateados se ven fabulosos, desde su forma única hasta el sombreado detallado y realista.

La peluca tiene un estilo exactamente igual al del anime, y podemos ver claramente su marca demoníaca. Seguramente su talento y precisión inspirarán a otros fanáticos a disfrazarse de los Mandamientos. Esta foto fue tomada por Carlos-Israel Torres (ctowershot).

Gowther en acción

Cosine (lav.cos ) literalmente da vida a este muñeco. Gowther es el “Pecado de Lujuria”, un muñeco creado por un gran mago. Lo que realmente nos asombra son los efectos que hizo la cosplayer en esta foto de Omar Ayanami (cerberus_fotos).

Un sensual Ban

Leon Chiro es uno de los cosplayers más famosos de la comunidad. Con más de 300 mil seguidores en Instagram, es conocido por sus fenomenales cosplays de anime y, a menudo, aparece como invitado en convenciones.

A juzgar por su cosplay de Ban, el “Pecado de Codicia”, su talento es obvio. Desde la chaqueta roja de la firma hasta la peluca perfectamente estilizada, él ha hecho una interpretación increíble de este personaje.

Sus habilidades de maquillaje también son impresionantes, balanceando el contorno y el delineador de ojos, así como una prótesis para la herida del cuello. Los contactos rojos y los colmillos para rematar hacen que parezca que salió de un episodio de Nanatsu no Taizai.