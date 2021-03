Nanatsu no Taizai 5x08: El Rey Demonio vs Ban, Meliodas y Wild

Basado en una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins o Nanatsu no Taizai, es un anime de fantasía que cuenta la historia de un mundo capturado en una guerra incesante entre los demonios y también diosas celestiales.

Cuando Meliodas, el hijo del Rey Demonio, se enamoró profundamente de la Diosa Elizabeth, asesinó a dos de sus compañeros de equipo y se escapó con ella. Comenzó la Guerra Santa con los demonios en un solo lado junto con diosas, gigantes, humanos y hadas en el otro.

Elizabeth Liones es la reencarnación número 107 de la Diosa Elizabeth, obligada a vivir vidas mortales debido a la maldición del Rey Demonio. Ahora, su historia de amor durante intensas batallas está por llegar a su final en la cuarta temporada (temporada 5 según Netflix) de Nanatsu no Taizai.

¿Dónde ver el episodio 8 del anime?

Meliodas vs Rey Demonio en Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver la actual temporada de Nanatsu no Taizai en Netflix Japón. Ya que el programa se transmite en televisión japonesa por TV Tokyo y BS TV Tokyo. Akihito Okano cantó el tema de apertura "Lighting This" y SawanoHiroyuki interpretó el tema final del curso "Time".

Resúmen completo de Nanatsu no Taizai 5x08

La nueva temporada se titula The Seven Deadly Sins: Dragóns Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan) y estrenó su episodio 8 el miércoles 3 de marzo con la continuación de la batalla entre el Rey Demonio vs Ban, Meliodas y Wild. Este último es el hermano mayor de Hawk (Mild).

Los tres guerreros luchan por más de 60 años (1 hora en el mundo real) contra el Rey Demonio en el Purgatorio. El gigante tiene un enorme poder que los supera por mucho, pero Ban finalmente se da cuenta de un poder importante relacionado con su inmortalidad.

Meliodas intenta sacrificarse por sus amigos, pero es Wild el que decide salvarlos a ambos al lanzar un poderoso ataque que al parecer le quita la vida. Devastados, pero agradecidos con el jabalí, Ban y Meliodas logran acceder a la salida del Purgatorio.

Promocional de la quinta temporada de Nanatsu no Taizai

El episodio 8 llega a su clímax con Ban de regreso junto a Diane, King, Gowther, Mael y Hawk. Mientras que Meliodas (sus sentimientos) libera un nuevo poder contra su padre y consigue regresar al capullo donde se encuentra su cuerpo.

El anime cierra con una batalla entre gigantes, hadas y caballeros sagrados vs demonios de alto nivel. Elaine sacrifica todo su poder y vida para salvar a sus amigos; pero no fue suficiente. Por suerte, Ban llega a tiempo y con sus nuevos poderes derrota a los demonios, al mismo tiempo que le da su fuerza vital (gracias a la fuente de la juventud) a su amada.

El próximo episodio 9 de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan se titula “Lo que debe reunirse” y se estrenará el miércoles 10 de marzo. Los fanáticos esperan que los Sins se reúnan con Merlín y Escanor en la lucha contra el Demonio Original (Chandler y Cusack).

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.