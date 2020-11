Nanatsu no Taizai: 5 secretos extraños sobre el cuerpo de Melodias

Meliodas de Nanatsu no Taizai, si bien puede tener un sentido del humor pervertido y una conducta amistosa, en realidad encarna el “Pecado de la Ira”. Una vez que se enfurece, es casi imposible detenerlo y esto lo demostró en el anime de Nakaba Suzuki.

Originalmente otorgado con el Mandamiento del “Amor” por su padre, el Rey Demonio, era una persona despiadada y vil que se deleitaba con la violencia, una máquina de matar sin sentido de la moral o la razón. Esto cambió cuando se enamoró de la Diosa Elizabeth y se vio obligado a verla morir y renacer en un ciclo sin fin durante siglos.

Con su edad en mente, veamos cómo los años han tratado a Meliodas y por qué sus capacidades físicas lo convierten en un guerrero tan temido en el mundo de Nanatsu no Taizai. La Verdad Noticias también te advierte de un contenido con spoilers.

Meliodas tiene más de 3000 años

¿Sabías cuántos años tiene Meliodas?

A pesar de su apariencia infantil, Meliodas tiene más de 3000 años. Después de traicionar a su padre y al Clan Demonio, él y Elizabeth fueron castigados por sus padres por su desafío. La Deidad Suprema, la madre de Elizabeth, maldijo a Meliodas con Inmortalidad, mientras que Elizabeth fue maldecida con Reencarnación Perpetua por el Rey Demonio.

Esto significa que ha tenido que ver morir a Elizabeth una y otra vez. Lo que es peor, sus recuerdos siempre se restablecían cada vez que renacía, por lo que nunca recordaría quién era él. Pero siempre la encontraría y la cuidaría, haciendo todo lo posible para protegerla en la serie Shonen.

Puede reflejar y mejorar los ataques mágicos

No solo puede reflejar ataques mágicos, cuando lo hace, sino que también se reflejan en un poder superior al que se lanzaron originalmente. Llamado "Full Counter", el Rey Demonio se ha referido a él como una "imitación barata de la técnica de Chandler". Sin embargo, tiene debilidades.

Meliodas tiene que esperar un ataque y no puede reflejar ataques físicos, indirectos o continuos, ni puede reflejar ataques si Meliodas no comprende el momento o la naturaleza del ataque. Sin embargo, intenta contrarrestar esto creando clones de sí mismo, cada uno de los cuales puede separarse de los Meliodas originales. También puede usar esta habilidad para dispersar el ataque usado contra él.

Tiene un modo de asalto

Así luce Meliodas cuando activa sus poderes demoniácos

Cuando se activa, Meliodas recurre a sus poderes demoníacos para alcanzar la máxima fuerza. Pierde toda la capacidad de sentir emociones, volviendo su personalidad a lo que era antes de traicionar al Clan Demonio. Es capaz de usar todos sus poderes demoníacos sin obstáculos, lo que lo convierte en un enemigo terrible para cualquiera que se enfrente a él.

Cada vez que usa sus poderes demoníacos, se vuelve más fuerte y aumenta su nivel de poder. Cuando está en modo asalto, está rodeado de oscuridad que envuelve sus hombros y piernas, formando garras alrededor de sus pies. Solo puede lograr este modo cuando está en su máxima potencia, por lo que no es hasta que Merlín restaure todas sus habilidades que puede usarlo.

Es genial con una espada

Meliodas es un experto con la espada

No solo tiene poderes demoníacos, sino que también es bastante hábil con una espada . Desde una espada ancha gigante hasta su tesoro sagrado Lostvayne, ha demostrado ser competente con una variedad de espadas. Lostvayne, en particular, es un arma poderosa en el mundo de Seven Deadly Sins. Cuando se combina con la habilidad Full Counter de Meliodas, hace que sus ataques y contraataques sean aún más devastadores.

También puede usar Lostvayne para crear clones de sí mismo. El primer clon tiene la mitad del poder del original, luego el poder se distribuye uniformemente a cada clon creado después de eso. Si crea cinco clones de sí mismo, cada uno tiene el 10 por ciento del poder de los Meliodas originales.

Puede controlar el Hellfire

Meliodas y Elizabeth se enamoraron hace 3000 años

Conocida como Hellblaze, esta es una técnica poderosa utilizada por el Clan Demonio. Permite al usuario utilizar el Fuego del Purgatorio del Rey Demonio para atacar a los oponentes. Es una llama púrpura y negra que puede prevenir la regeneración de cualquier tipo y no se puede extinguir. También se puede imbuir en armas.

Cuando Meliodas usa la técnica, lleva sus poderes al límite, rodeando la hoja de su espada en el Hellblaze antes de derribarla en un solo y devastador ataque llamado Kami Chigiri, o "Divine Thousand Slashes". A medida que la hoja baja, lanza el fuego hacia el enemigo, cortándolo mil veces en segundos. Si no se hubiera enamorado de Elizabeth, probablemente Meliodas habría conquistado el mundo.

Por suerte para las otras razas de Nanatsu no Taizai, eso nunca sucedió. Sin embargo, eso no significa que deba ser subestimado. Aunque parece un niño, está lejos de ser un niño débil. No solo podría cortarte en un instante, sino que también podría hacerlo con fuego que nunca podrías apagar y que evitaría la regeneración.

