Nanatsu no Taizai: 5 personajes que pueden derrotar a Ban (y 5 que NO)

Ban es uno de los personajes principales del anime y manga Nanatsu no Taizai, conocido por su carisma pícaro y su lealtad a su amada Elaine. A lo largo de la serie, ha tenido muchas batallas que han explotado su inmortalidad.

Esta inmortalidad y su habilidad de "caza del zorro", lo convierten en una seria amenaza con la que lidiar. Sin embargo, aunque Ban puede ser técnicamente indestructible, está lejos de ser imbatible por varios personajes de Nakaba Suzuki.

Para medir cuán poderoso es el Pecado de la Codicia en Seven Deadly Sins, lo comparamos con una amplia variedad de personajes que aparecen en la serie. Al hacerlo, los fanáticos pueden comprender el alcance de su fuerza.

10 - Diane: Victoria

Diane "Pecado de la Envidia"

Uno de los personajes femeninos más poderosos de la serie, Diane el Pecado de la Envidia. Ella es capaz de terraformar grandes distancias en cuestión de segundos y sobrevivió al asalto combinado de muchos caballeros.

Sin embargo, Ban puede atravesar sus púas de tierra con su tesoro sagrado, e incluso si alguien lo golpeara en el pecho, el daño al que se enfrenta sería insignificante debido a su regeneración. El enorme tamaño de Diane contradice su durabilidad al ser derrotada instantáneamente por Galand, y Ban tendría un éxito similar.

9 - King: Derrota

King "Pecado de la Pereza"

Las dagas del Chastiefol de King pueden no ser suficientes para infligir un daño significativo contra el cuerpo de Ban, pero no necesitaría poder físico puro para vencerlo (ni tendría éxito incluso si lo tuviera). Todo lo que Harlequin necesitaría hacer es petrificarlo como lo hizo cuando se conocieron.

Su movilidad haría que Ban tomara represalias contra él, especialmente porque puede King volar. Si ignoraba las súplicas de Elaine de restaurar a su amante, la pelea sería una cómoda victoria a su favor. A quién no le gustaría ver una revancha de este combate.

8 - Gilthunder: Victoria

Gilthunder, Caballero Sagrado

Gilthunder es uno de los caballeros sagrados más poderosos del reino, capaz de atacar a sus oponentes con ataques de rayos. Durante el exilio de Meliodas, fue uno de los pocos aldeanos de Liones que realmente le dio motivo de preocupación al Capitán de los Sins.

Sin embargo, el propio Gil no es tan rápido como sus proyectiles, y solo tiene un corazón. Esto implica que Ban podría matarlo instantáneamente con su "Fox Hunt". Como no tiene forma de contrarrestar la magia peculiar de Ban, su muerte sería inevitable.

7 - Chandler: Derrota

Chandler, el maestro de Meliodas

El versátil arsenal de herramientas de Chandler sería un problema serio que Ban tendría que superar. En cuestión de momentos, pudo revertir la edad de Merlín y encoger a Diane, sobreviviendo al asalto combinado de Gowther y King en el proceso.

En consecuencia, tiene una durabilidad increíblemente alta, y "Fox Hunt" de Ban no sería particularmente exitosa debido a su naturaleza demoníaca. Dado que le enseñó a Meliodas su "Full Counter", es posible que incluso pudiera convertir la propia habilidad especial de Ban en su contra.

6 - Escanor: Victoria

Escanor supera a Ban en casi todos los aspectos. El Pride Sin es más rápido, más fuerte y más duradero que él, con su hacha divina Rhitta que le permite un alcance superior. Sin embargo, la fuerza Escanor es efímera y no tiene forma de desactivar permanentemente la legendaria inmortalidad de Ban.

Posteriormente, después de matarlo (literalmente) todo el día, el poder de Escanor disminuiría gradualmente, y Ban podría atacarlo mientras esté más débil. El Pecado del Orgullo podría acudir a su tesoro sagrado como escudo, pero no podría levantarlo.

5 - Estarossa: Derrota

Estarossa "Mandamiento del Amor"

El mandamiento del amor de Estarossa haría imposible que Ban ni siquiera moviera un dedo contra él. Esto se vio cuando el Fox Sin intentó montar un asalto junto con los otros caballeros sagrados que admiraban la batalla por Liones.

Incluso cuando el mandamiento está inhabilitado, no tendría mucho más éxito. Mientras Estarossa perforaba lentamente los corazones de Meliodas, Ban no podía detenerlo físicamente, sin importar cuánta energía intentara usar. Como demonio, su oponente también puede comerse su alma mientras su cuerpo está roto, derribándolo para siempre.

4 - Matrona: Victoria

Foto: Matrona de Nanatsu no Taizai

Matrona es un gigante experimentado y le ha enseñado a Diane mucho de lo que sabía sobre el combate. La imponente mujer es capaz de derrotar ejércitos enteros por sí misma, y su experiencia de vida es uno de sus activos más útiles en la batalla.

Sin embargo, al igual que Diane, Matrona no tiene un medio para matar permanentemente a Ban y es incluso menos capaz de desatar la devastación que el Pecado de la Envidia. Así que eso le deja una victoria asegurada a Ban.

3 - Gowther: Derrota

Gowther "Pecado de la Lujuria"

Aunque Gowther puede no tener la fuerza aplastante de Escanor o un mandamiento único como el de Estarossa (al menos, ya no), hay dos razones fundamentales para su éxito. Su condición de muñeco hace que "Fox Hunt" sea completamente inútil, ya que no depende de un corazón orgánico para funcionar.

Además, es capaz de destruir los recuerdos de sus oponentes, lo que implica que después de haber vencido físicamente a Ban, podría borrar su identidad y reducirlo a un hombre sin recuerdos o emociones por su amada Elaine.

2 - Twigo: Victoria

Foto: A-1 Pictures Temporada 1

Sir Twigo era un caballero físicamente imponente capaz de cortar bosques enteros con un solo golpe de su espada. El primero en intentar acabar con Meliodas, su fuerza desenfrenada y su crueldad descarada lo convirtieron en un enemigo para recordar. No obstante, las habilidades y agilidad de Ban han aumentado desde el comienzo de la serie.

En consecuencia, es poco probable que Twigo pueda conectar cualquiera de sus amplios ataques de barrido incluso si Fox Sin no pudo usar Full Counter. Si lo golpeaba de todos modos, solo prolongaría la pelea antes de la victoria de Ban.

1 - Derieri: Derrota

Foto: Derieri "Mandamiento de la Pureza"

El conjunto de habilidades de Derieri es prácticamente un contraataque perfecto al de Ban. Con cada golpe sucesivo que lanza, el siguiente golpe que conecta es incluso más fuerte que el anterior. Dado que gran parte de la fuerza de Ban se precipita alrededor de absorber el castigo y recuperarse de él, estaría mal preparado para un asalto tan inusual.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

En Nanatsu no Taizai, cada golpe de ella rompería su cuerpo más que antes, lo que lo obligaría a tomar más tiempo para curarse y le daría a la demonia una ventana aún mayor para desatar su ira sobre él. Cuando esté lo suficientemente maltratado y no pueda regenerarse a tiempo, Derieri devorará su alma.