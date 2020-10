Nanatsu no Taizai: 5 personajes que podrían vencer a Meliodas (y 5 que no)

La animación fluida y de alta calidad de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) significa que es fácil ver los poderes extravagantes de personajes como Meliodas, y también crea algunas escenas de lucha divertidas e interesantes. No importa el personaje, siempre tienen algunas cartas ocultas.

Estas cartas de triunfo generalmente brindan enormes beneficios de poder, lo que hace que las luchas sean aún más intensas. Las peleas en Nanatsu no Taizai a menudo pueden reducirse a una simple pelea, pero las habilidades únicas siempre dan un giro a la historia y, aunque es fácil de ver venir, sigue siendo interesante.

Meliodas es a menudo parte de estas batallas críticas, donde ha demostrado que es uno de los mejores guerreros de la historia. Aquí hay algunos personajes del anime que pueden derrotarlo fácilmente y algunos que quizás no estén preparados.

1. Escanor (Puede)

Escanor es el León del Orgullo y es ampliamente considerado como uno de los luchadores más fuertes del mundo. Los poderes de Escanor se elevan con el sol y, cuando está en su apogeo, puede ser imbatible, incluso contra los demonios y dioses más fuertes.

Con su Hacha Divina, Rhitta, puede liberar toda la energía que ha almacenado en Rhitta. El propio Meliodas declaró que Escanor es más fuerte que él, lo que en última instancia significa que perdería si lucharan.

2. Gilthunder (No puede)

Gilthunder es un hombre que pasó muchos de sus años de formación idolatrando a Meliodas, esperando algún día ser tan fuerte como él. Con ese fin, Gil pasó muchos de sus años de juventud perfeccionando sus habilidades y desarrollando su cuerpo

Esto y su fuerte sentido de la justicia lo llevaron a convertirse en un Caballero Sagrado. Gil es excepcionalmente fuerte para un humano de su edad, y también posee un talento considerable en la lucha con espadas y la magia del rayo.

Usando sus técnicas de rayo, puede invocar rayos destructivos y también vestirse con una armadura de rayos. Esto hace que Gil sea fuerte tanto a la defensiva como a la ofensiva, pero aún sería demasiado débil para derrotar a un Meliodas serio.

3. Mael (Puede)

Estarossa o Mael, como se le conoce verdaderamente, es uno de los Cuatro Arcángeles del Clan de las Diosas. Le lavaron el cerebro para que cumpliera las órdenes del Rey Demonio como uno de sus diez mandamientos. En ese tiempo, fue la causa de mucha destrucción.

El mandamiento de Estarossa deja impotente contra él a cualquier persona que tenga odio en su corazón. Cualquier persona que albergue sentimientos de odio se queda inmóvil si intenta acercarse a Estarossa.

Su magia Full Counter le otorga la capacidad de reflejar ataques físicos, con más del doble de potencia. Eso, junto con su magia Ark, significa que podría ser un oponente bastante mortal para Meliodas.

4. Diane (No puede)

Diane es una poderosa guerrera gigante y la Serpiente de la Envidia. Con su increíble tamaño, puede derribar montañas fácilmente. Su habilidad de Creación le otorga el poder de cambiar el paisaje de una batalla en una fracción de segundo mediante la manipulación de la Tierra.

Su tamaño aumenta enormemente su durabilidad y esto, junto con su determinación, significa que puede soportar incluso los ataques más duros. Ella empuña el Martillo de Guerra, Gideon, y, con esta arma descomunal, puede romper fácilmente varias montañas. Sin embargo, sería incapaz de derrotar a Meliodas.

5. Ludociel (Puede)

Es miembro del Clan de las Diosas y actual líder de los Cuatro Arcángeles, los cuatro guerreros más fuertes del Clan de las Diosas. Debido a su posesión, Ludociel es un hombre muy estimado por los miembros de su clan. Se le considera un hombre tranquilo y sensato.

Como luchador, Ludociel es extremadamente resistente, pudiendo resistir oleadas y oleadas de ataques. Sus habilidades con el Arca serían bastante peligrosas en una pelea contra Meliodas, dado que es un demonio. Meliodas daría una fuerte pelea contra Ludociel pero, al final, perdería.

6. Gowther (No puede)

Gowther es un ex miembro de los Diez Mandamientos, donde tenía el epíteto de Gowther el Desinterés. En esta capacidad, sirvió directamente bajo el Rey Demonio. Gowther es actualmente la Cabra de los Siete Pecados Capitales.

Durante mucho tiempo, Gowther no pudo interactuar con el mundo exterior debido a que estaba encarcelado en una prisión de demonios. Su único medio de acceder a este mundo era mediante el uso de una muñeca que había creado, que es el cuerpo que utilizó para convertirse en miembro de los Siete Pecados Capitales.

Gowther tiene una amplia gama de habilidades, que van desde su Invasión hasta sus habilidades de transformación. Gowther es un demonio antiguo, lo que significa que probablemente podría competir con Meliodas por un tiempo, pero, eventualmente, definitivamente perdería.

7. Zeldris (Puede)

Zeldris era el líder de los Diez Mandamientos, ya que su padre, el Rey Demonio, le dio el puesto. Es conocido como Zeldris de la Piedad y, debido a su habilidad, cualquier persona que le dé la espalda a Zeldris cae bajo su maldición.

Zeldris es un demonio poderoso con numerosas habilidades peligrosas como Hellblaze, God y Ominous Nebula. Estas habilidades le otorgan a Zeldris una fuerza destructiva increíble que lo hace difícil de vencer para cualquiera, incluido Meliodas.

8. Ban (No puede)

Ban es el zorro pecado de la codicia, y es un ladrón astuto que bebió de la fuente de la juventud y ganó la inmortalidad. Se sabe que Ban y Meliodas se enfrentan de vez en cuando y estas batallas son intensas. A veces, Ban incluso intentó matar a Meliodas.

Con su habilidad, Snatch, puede robar las habilidades físicas de una persona y agregarlas a las suyas. Esto lo fortalece mientras debilita a su oponente, sin embargo, hay un límite en cuanto a lo que realmente puede robar.

Ban tiene una fuerza y reflejos sobrehumanos y, cuando usa su Tesoro Sagrado, Courechouse, puede alcanzar un nivel aún más alto que ese. A pesar de esto, si Ban se enfrentara a un Meliodas con todo su poder mostrado en el manga, definitivamente perdería.

9. Rey Demonio (Puede)

El Rey Demonio es el padre de Meliodas y Zeldris, y el líder del Clan Demonio. Como gobernante, el Rey Demonio tiene el control completo del clan y de la mayoría de sus miembros. El Rey Demonio es muy respetado por los demonios y esperan ansiosamente el día en que regrese y cause estragos en el mundo.

El Rey Demonio es una forma de vida inmortal que puede sobrevivir en el purgatorio durante millones de años. Esto solo habla de su inmenso espíritu y durabilidad, pero también tiene habilidades como Manipulación de la naturaleza, Otorgamiento de poderes y maldiciones.

Su mayor habilidad, The Ruler, invierte cualquier ataque que se use contra él. Esto significa que cada vez que es atacado en lugar de recibir daño, se cura y se vuelve más fuerte. Esta sería una gran pelea para presenciar.

10. Derieri (No puede)

Derieri fue conocida como la Pureza durante su tiempo como miembro de los Diez Mandamientos. Trabajó en estrecha colaboración con Monspeet, donde andarían aterrorizando a humanos, demonios y dioses por igual.

Derieri es un personaje del anime que se enoja muy rápido y, una vez enojada, es bastante difícil de calmar. En este estado emocional, puede ser infantil y solo se calmará después de obtener exactamente lo que quiere.

La habilidad de combo especial de Derieri significa que sus golpes se vuelven más fuertes con cada golpe sucesivo. A pesar de esta fuerza, Derieri todavía está muy lejos de la liga de Melioda, como demostró cuando salvó a Elizabeth en la saga de los Diez Mandamientos.