Nanatsu no Taizai: 5 parejas PERFECTAS y 5 que NO tienen sentido

Nanatsu no Taizai está lleno de amistad, amor, aventura y algunos demonios que están empeñados en la destrucción y el terror; pero guardaremos esa historia de terror para otro momento. Por ahora, nos quedaremos con el lado más cálido del anime.

¡Spoilers de Nanatsu no Taizai!

Las relaciones entre los personajes dentro de este fascinante anime Shonen, hacen que los fanáticos luchen por su pareja favorita. Aunque el manga finalizó a principios del 2020, la animación continúa rumbo a una quinta temporada.

Debido a lo anterior, tenemos que advertirte de spoilers sobre Seven Deadly Sins, así como de algunos momentos ya adaptados al anime (temporadas 1 - 4). Estas son las 5 parejas perfectas de la serie vs otras 5 que no parecen funcionar en absoluto.

10 - SIN SENTIDO: Zeldris y Gelda

Gelda, un miembro real del Clan de Vampiros, aún no ha aparecido en el anime, pero los fanáticos todavía tienen esperanzas. Zeldris y Gelda, se han cuidado el uno al otro durante mucho tiempo, pero este amor no florece. Uno pensaría que los vampiros y los demonios se llevan bien, pero uno estaría equivocado, porque el rey demonio desaprueba esta relación.

Gelda y el Clan de Vampiros son sentenciados a ejecución, pero el hermano de Meliodas consigue evitar su trágico final (alejándose de ella). Este tipo de acción es una de las razones por las que este par no tiene ningún sentido.

9 - PERFECTA: Gilthunder y Margaret

Gilthunder y Margaret

Gilthunder es un Caballero Sagrado y el caballero personal de la Princesa Margaret Liones. Su enamoramiento por ella comenzó en la infancia y siguió creciendo a medida que pasaban tiempo juntos. Gilthunder se presenta como un personaje frío al principio, pero su verdadera personalidad brilla una vez que ya no está en peligro.

Margaret se negó a creer que Gilthunder la lastimaría, incluso si la encerraba (cuando estaba bajo el control de Fraudrin). Después de todo, era por su propia seguridad. Cuando finalmente se libera del enemigo, Gilthunder y Margaret pueden reunirse una vez más.

8 - SIN SENTIDO: Gowther y Guila

Gowther, el Pecado de la Lujuria, no comprende la mecánica emocional detrás de la amistad o el amor. Busca comprender qué une a las personas. Para hacerlo, prueba experimentos en humanos con la esperanza de que algún día encuentre las respuestas que busca.

Uno de esos experimentos involucra a Guila, un Caballero Sagrado. En este intento, Gowther tiene como objetivo obtener una visión de las emociones del amor. Aunque hacen una linda pareja, esta pareja no tendría sentido (porque él manipuló los recuerdos de Guila).

7 - PERFECTA: Verónica y Griamore

Verónica y Griamore

Veronica Liones es la segunda princesa del reino. Griamore es el guardaespaldas de Veronica y le es completamente leal. Este Caballero Sagrado musculoso proviene de un largo linaje de caballeros que han servido al reino durante generaciones.

Como subordinado de Veronica, él la sigue en su viaje para traer a Elizabeth, su hermana menor, de regreso a casa. Hay un fuerte sentido de confianza entre esta pareja, lo que sugiere que serían una pareja perfecta.

6 - SIN SENTIDO: Merlín y Escanor

Esta pareja no tiene sentido, especialmente cuando Merlín ve a Escanor como un sujeto de prueba en lugar de un posible interés amoroso. Los intereses de ella radican en comprender todos los tipos de magia, y su interés por Escanor se extiende sólo hasta allí.

Ella se preocupa por él, pero más como un miembro de los Sins que cualquier otra cosa. Por el contrario, Escanor está perdidamente enamorado de Merlín y demuestra hacer cualquier cosa por ella en la serie de Nakaba Suzuki.

5 - PERFECTA: King y Diane

King el "Rey Hada" y Diane la "Reina de los Gigantes"

Esta pareja completamente adorable es perfecta en cien niveles diferentes. La variación en sus tamaños hace que esta contradicción sea aún más encantadora. King, el Pecado de la Pereza de Grizzly, está loco por Diane, el Pecado de la Envidia de la Serpiente.

King es demasiado tímido para admitir abiertamente sus sentimientos ante ella, pero siempre es el primero en tratar de animarla o darle un hombro en el que apoyarse. Esta historia de amor soporta una infancia feliz, pérdida de memoria, timidez e interminables coqueteos entre ambos.

4 - SIN SENTIDO: Ban y Jericho

Ban y Jericho comienzan con el pie izquierdo: ella es parte de los Caballeros Sagrados para eliminar los pecados capitales, y él la ve como el enemigo que lo mantiene encerrado. Seamos realistas, Ban nunca estuvo realmente atrapado.

Más adelante en la serie, Ban rescata a Jericho y ella comienza a desarrollar sentimientos por él. Esta pareja no tiene sentido por el simple hecho de que Ban nunca tuvo ojos para nadie más que Elaine, la hermana de King.

3 - PERFECTA: Ban y Elaine

Elaine y Ban se reencuentran

Ban y Elaine son una pareja destinada. Ni siquiera la muerte puede detener el florecimiento de este amor. Ambos se encuentran por primera vez en el bosque de hadas donde Elaine es la Doncella Santa que protege la Fuente de la Juventud. En un inicio, Ban quiso obtener la inmortalidad y esto lo lleva a enfrentarse a Elaine una y otra vez.

A través de esto, se conocen y comienzan a construir una amistad que se convierte en algo más. Cuando un demonio arrasa el bosque, Ban bebe el elixir de la juventud y destruye al demonio. Sin embargo, esto resulta en la muerte de Elaine, pero él jura buscar una manera de recuperarla.

2 - SIN SENTIDO: Diane y Meliodas

Diane está claramente enamorada de Meliodas (más bien era una obsesión). No tiene problemas para expresar su admiración por él y le hace insinuaciones de vez en cuando. Al principio, Diane ve a Elizabeth como una rival, pero luego se hace amiga de ella y acepta sus verdaderos sentimientos: estar enamorada de King.

1 - PERFECTA: Meliodas y Elizabeth

Elizabeth y Meliodas

Si aún no lo has adivinado, Meliodas y Elizabeth forman una de las parejas más perfectas. Ella no presta mucha atención a las formas lujuriosas de Meliodas. Además, su amor ha sobrevivido a través de las múltiples reencarnaciones de Elizabeth. ¿Qué podría ser más perfecto que un amor que trasciende los límites del tiempo?

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Ambos son la pareja principal en Nanatsu no Taizai y la temporada 5 les dará una conclusión a todo el largo camino que han superado con sus respectivas maldiciones. Meliodas podrá ser un pervertido, pero demostró darlo todo con tal de salvar a su amada Elizabeth.