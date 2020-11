Nanatsu no Taizai: 5 datos curiosos que debes saber sobre el Clan Hada

Aproximadamente tres mil años antes de la historia principal en Nanatsu no Taizai, el Clan Hada formó una alianza junto con el clan de las diosas, gigantes y los humanos en una guerra contra el Clan Demonio por la que obtuvieron la victoria.

Datos del Clan Hada en Nanatsu no Taizai

Después de la Guerra Santa, las hadas decidieron vivir en paz y armonía dentro del Bosque del Rey Hada con un tratado que aseguraba la paz entre ellas y los humanos. Unos 700 años antes de la historia, sin embargo, su rey, King “Pecado de la Pereza”, desapareció misteriosamente mientras buscaba a sus amigos descarriados.

Más tarde, unos 20 años antes de la historia, se produjo una nueva tragedia cuando su bosque fue destruido por un demonio rojo que llegó misteriosamente y se quedaron sin hogar. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Ban, el bosque revivió y el Clan de las Hadas ha vivido allí desde entonces.

5 - Extraña biología alienígena

Elaine murió pero su cuerpo luce exactamente igual

En Nanatsu no Taizai, las hadas nacen naturalmente dentro de la naturaleza, específicamente de flores y árboles, y no parecen envejecer físicamente. Nunca sufren enfermedades durante sus milenios de vida, e incluso después de la muerte, sus cuerpos no se descomponen ni se pudren.

4 - Sus alas significan adultez

King con sus alas de Rey Hada en el manga

Para las hadas que viven mucho tiempo y que prácticamente nunca envejecen, la adquisición de alas se considera entrar a la edad adulta. Como tal, ha habido momentos del anime en los que los personajes que hablan de las alas de las hadas en este contexto suenan como si se estuvieran refiriendo a ciertas partes del cuerpo distintas de las alas. Por ejemplo, el asunto de que las alas más grandes se consideran mejores. Y sí, todos ellos pueden volar.

3 - El bosque del Rey Hada fue destruido

El bosque del Rey Hada en el que viven actualmente en el anime, fue completamente destruido por un demonio rojo. Sin embargo, el sacrificio de Elaine al darle el agua de la inmortalidad a Ban, permitió que el Fox Sin lo restaurara en una nueva ubicación.

2 - Viven muchos, muchos años

Las hadas son seres longevos en la serie

Las hadas de Seven Deadly Sins tienen una esperanza de vida extremadamente larga. De acuerdo con un Fanbook, el promedio de vida de un hada es 1000-1500 años. Una sesión de preguntas y respuestas del Capítulo 132 agrega que la vida útil de el Rey Hada en particular es la más larga de todas las diferentes especies.

1 - Son perezosos y eso les causa problemas

Así luce el Clan Hada en Nanatsu no Taizai

Debido a depender constantemente de su Rey Hada para varios desafíos y amenazas, el Clan de las Hadas se había vuelto perezoso. En lugar de resolver los problemas por sí mismos, pasaban constantemente la responsabilidad a quien fuera su rey. La Verdad Noticias informó anteriormente, que la ausencia de King lo llevó a ganarse el Pecado de la Pereza (esto solo porque él perdió la memoria).

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

Como resultado, se sintieron demasiado cómodos con sus vidas despreocupadas. Sin embargo, se necesita la determinación de King para protegerlos a pesar de ser expulsados por ellos porque su antiguo orgullo regresó. Nanatsu no Taizai estrenará su cuarta temporada de anime en 2021 y aquí finalmente veremos el desarrollo de King como Rey Hada.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!