Nanatsu no Taizai: 5 curiosidades sobre Lancelot, el hijo de Ban y Elaine

Aunque el manga de Nanatsu no Taizai finalizó a principios de 2020, el autor, Nakaba Suzuki, confirmó tener planes para una secuela. Este se titula “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” (Mokushiroku no shi-ri no kishi) y narra la vida de la nueva generación de personajes.

¡Advertencia de spoilers! El siguiente artículo contiene información después de los acontecimientos de la serie principal, misma que se encuentra por estrenar su quinta (según Netflix) y última temporada de anime en 2021; esta tiene planeado adaptar el resto de la historia del manga.

¿Quién es Lancelot en Nanatsu no Taizai?

Lancelot es el hijo de Ban “Pecado de la Codicia” y Elaine (hermana de King “Pecado de la Pereza”). Sueña con convertirse en caballero y se toma en serio sus deberes como príncipe del Bosque del Rey Hada. Es un híbrido de humano y hada, pero su apariencia es similar a la de su padre.

Foto: Kodansha

Tiene una cicatriz en la frente

Lancelot se pelea con el hijo de Meliodas y Elizabeth cuando visita al Reino Liones para el cumpleaños de Tristán, lo que le dejó una cicatriz en la frente. Trsitán es un híbrido de humano, diosa y demonio; y se dice que su poder es mayor a 158,000. Esto supera los 76,000 de Lancelot.

Quiere ser un adulto

Después de perder ante Tristan en una pelea, él patrulla por el bosque del Rey Hada, golpea a los malvados y trata de demostrar su valía como puede. Ban, que tuvo su infancia llena de miseria y robos, desea que su hijo no se apresure hacia la edad adulta.

Foto: Kodansha "Así luce Lancelot con cabello largo"

Piensan que es una niña hada

Aunque mencionamos que se parece al Sin de la Codicia, en un inicio tenía el cabello más largo. Cuando un estafador llega al Bosque del Rey Hada en el spin-off de la serie, este intenta secuestrarlo pensando que el niño era “una linda chica hada”. Lancelot no está contento y se queja con sus padres por eso, lo que provocó que Jericho le cortara el pelo.

¿Qué jinete es Lancelot?

Lancelot es el Jinete de la Muerte y como dice su nombre, posee la habilidad de la “muerte”; lo que puede ser una referencia a la inmortalidad de Ban. Aunque falta un tiempo para conocer más de esta secuela de Nanatsu no Taizai, estamos seguros que tendremos más curiosidades para compartirte de tus personajes favoritos.