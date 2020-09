Nanatsu no Taizai: 5 Parejas ROMÁNTICAS que todo fan quería ver

Nanatsu no Taizai es un campo de juego para que los fanáticos se emparejen y creen sus personajes favoritos. Es fácil quedar atrapado en la fantasía y animar a la pareja en cuestión para que suba al escenario principal.

Por otro lado, los espectadores tradicionales de Seven Deadly Sins se mantienen fieles a la historia y animan a los personajes principales destinados a unirse. Los Sins tienen un historial de trabajar juntos, pero eso no es cierto para los personajes presentados a lo largo del anime.

A medida que aumenta el número de personajes, también aumenta el potencial de emparejamientos, lo que hace que este anime sea un objetivo para los emparejamientos canon y no oficiales. Con eso en mente, descubre 5 parejas que los fans deseaban ver en la historia.

Gowther y Guila

Foto: A-1 Pictures "Gowther y Guila"

Sí, Gowther y Guila tuvieron su tiempo en el centro de atención, pero solo por un caluroso segundo y por el propio egoísmo del Pecado de la Lujuria. En nombre del amor, este Sin esperaba entender la razón de poseer un corazón y cómo se siente el afecto. Al hacerlo, juega con los recuerdos de la joven y le lava el cerebro para que lo cuide.

Por otro lado, parece que estos dos serían una pareja encantadora, si no fuera porque Gowther la convertiría en un sujeto experimental en vivo. Él lleva sus experimentos demasiado lejos, pero Guila está esencialmente feliz a su alrededor, incluso sin el lavado de cerebro.

Diane y Howzer

Foto: Temporada 2 Nanatsu no Taizai

Diane, el Pecado de la Envidia, es miembro del Clan Gigante y tiene un complejo sobre su gran tamaño. Esto significa que ella es fuerte, incluso cuando puede encogerse al tamaño de un humano normal. Howzer, un Caballero Sagrado, que no lucha contra las mujeres.

Sin embargo, cuando se enfrenta a Diane en una batalla de torneo, no tiene más remedio que mostrar su fuerza. Cuando ella detiene su ataque, no solo se sorprende, sino que crece una pequeña semilla de admiración por ella. Con cada encuentro, su atracción por ella aumenta, aunque Diane no le da una segunda mirada a menos que esté en plena batalla.

Merlín y Arthur

Foto: Seven Deadly Sins "Arthur y Merlín"

Merlín, el Pecado de la Gula, es una poderosa hechicera, mientras que Arthur es el actual Rey de Camelot que empuña la legendaria espada Excalibur. Cuando los dos se encuentran, ella se convierte en el maestro de él. Poseen una relación cercana, pero el grado y la producción emocional entre ellos no se revelan.

No es inusual que un maestro o un estudiante cruce la línea hacia el territorio de las relaciones coquetas, y está claro que Arthur tiene a Merlín en alta estima, mientras que ella lo respeta. Cuando Meliodas está en el acto de manosear a Elizabeth, Merlín cubre los ojos de Arthur. ¿Es por su pureza o está celosa y no quiere que él mire a otras mujeres?

Ban y Jericho

Foto: Temporada 3 Nanatsu no Taizai

Desde la primera vez que estos dos se conocieron, Ban y Jericho tuvieron una relación tensa. Su progresión de enemigos a amigos fue lenta y ella no llegó a un acuerdo a la ligera. La Caballero Sagrado es testaruda y llegó a admirar la personalidad relajada pero dura del Pecado de la Codicia.

Eventualmente se dio cuenta de que él es una persona cariñosa, incluso si es inmortal. Jericho desarrolla sentimientos románticos por él, pero el corazón de Ban está decidido a traer de vuelta a su amada Elaine de entre los muertos.

Diane y Meliodas

Foto: A-1 Pictures

Diane se ha enamorado de Meliodas desde que la trató como a una dama. A menudo la discriminan por su altura, pero él ve más allá de eso y ve a la chica que es. Su amabilidad es un golpe directo a su corazón, un corazón que lleva en la manga.

Los celos de Diane brillan cuando se le presenta a Elizabeth, pero los dos eventualmente se convierten en buenos amigos. Incluso cuando Diane quiere atrapar a Meliodas, él simplemente pasa por alto sus intentos y la trata como a cualquier otro miembro de Nanatsu no Taizai.

