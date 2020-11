¿Nanatsu no Taizai 4 sufrirá la "TERRIBLE" animación de la temporada 3?

Los fanáticos ahora esperan con ansias la llegada de Nanatsu no Taizai: Dragon's Judgment. Como esta será la última temporada de la serie, los espectadores tienen grandes expectativas para el programa. Sin embargo, surgieron importantes quejas debido a la baja calidad de la animación de la temporada 3. ¿Le pasará lo mismo a la cuarta temporada?

Temores por Nanatsu no Taizai 4

Hay muchos memes que circulan en línea sobre lo mala que fue la animación de la tercera temporada de anime. Según Anime News Network, la disminución en la calidad de la animación tuvo algo que ver con el repentino cambio de estudio que ocurrió cuando la producción ya estaba comenzando.

A-1 Pictures dirigió las temporadas 1 y 2 del anime y entregó la realización de la temporada 3 a Studio Deen. Con el poco tiempo que tuvo, podría ser seguro asumir que la animación sufrió. El estudio, según se informa, no se especializó en hacer anime shonen. También llegó al punto de que algunos de los episodios subcontrataron a Marvy Jack.

Los dos estudios trabajaron juntos a toda prisa que resultó en un "anime inconexo". Como Studio Deen se encargará de la animación de Nanatsu no Taizai: Dragon's Judgment, los fanáticos temen que pueda tener el mismo destino. Se espera que la última entrega tenga varios episodios. Sin embargo, debido a la escasez de tiempo, algunos de sus episodios también pueden ser subcontratados.

De todos modos, todavía puede haber algo de esperanza para los últimos episodios. Como Studio Deen ahora tiene experiencias pasadas en la animación de anime, su animación puede haber mejorado. Ellos incluso lo demostraron con el lanzamiento de Blu-Ray de la temporada 3 y los cambios son para mejor.

Más sobre la temporada 4

Mientras tanto, el sitio web oficial de The Seven Deadly Sins lanzó un nuevo video promocional de la cuarta temporada (temporada 5 en Netflix). El clip dio un vistazo a los artistas del tema musical de la nueva entrega. También incluyó una vista previa del tema principal, "Hikari Are" o "Let There Be Light" en inglés de Akihito Okano.

Por otro lado, Hiroyuki Sawano y ReoNa colaboraron para el tema final del anime, usando el nombre de la unidad "SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa". Juntos interpretaron la melodía de cierre, titulada "Time". Sawano compuso y arregló los temas de apertura y cierre.

Te recomendamos leer: Nanatsu no Taizai: Todo lo que debes saber de Seven Deadly Sins

La Verdad Noticias informó anteriormente que Nanatsu no Taizai 4 inicialmente se lanzaría en octubre. Sin embargo, con la propagación del coronavirus, ahora tiene una nueva fecha de lanzamiento y saldrá el 6 de enero de 2021 en Japón.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!