Nanatsu no Taizai: 10 curiosidades sobre el hacha divina Rhitta de ESCANOR

Nanatsu No Taizai es un manga con adaptación al anime sobre siete caballeros que lo han dado todo para proteger al Reino de Liones. Después de esconderse durante diez años (temporada 1), se reagrupan de nuevo para evitar que la humanidad esté al acecho de las amenazas de los demonios.

Actualmente, Seven Deadly Sins es uno de los títulos más populares del mundo. Y la mayor parte de su crédito se debe a sus personajes y sus increíbles peleas. Escanor, el Pecado del Orullo, es uno de los últimos Sins en ser introducido.

Su personalidad cambiante y habilidades extremadamente dominantes, lo han convertido en un personaje favorito de los fanáticos de la serie. Su arma preferida es Divine Axe Rhitta, su Tesoro Sagrado personal. ¡Aquí hay 10 curiosidades!

Se la dio el Rey de Liones

Los Tesoros Sagrados en Nanatsu no Taziai

Bartra Liones es el Rey de Liones y el padre adoptivo de Elizabeth. En su visión, él predijo la formación de los Siete Pecados Capitales, los salvadores del reino, y supervisó su título de caballero. En aquel entonces, los Tesoros Sagrados eran parte del tesoro del Reino de Liones.

Aunque no se sabe mucho sobre los orígenes de los Tesoros Sagrados. Está registrado que el Rey Liones confió a los Pecados sus respectivos Tesoros Sagrados después de designarlos como los Siete Pecados Capitales. Así es como Divine Axe Rhitta llegó a estar en posesión de Escanor.

Rhitta es el nombre de una doncella

Así luce el mango de Rhitta

Durante la presentación del último miembro de Seven Deadly Sins, Escanor, se ve a Galand de los Diez Mandamientos teniendo problemas para blandir el hacha que se guarda en el bar de Escanor.

Fue entonces cuando nos presentaron por primera vez la forma diurna del todopoderoso Escanor, cuando le arrebató a Rhitta de Galand y afirmó que el Demonio que se retuerce en la oscuridad no es digno de tocar el Hacha Divina.

“Rhitta es un Hacha de Batalla amada por el sol y coronada con el nombre de una joven doncella”

Rhitta es un arma de una sola mano

Escanor vs Galand

El Tesoro Sagrado de Escanor es un arma de una mano a pesar de tener una cabeza muy pesada. Durante el comienzo de la saga de los Diez Mandamientos, Galand of the Ten Commandments se queja diciendo que esta tiene un defecto de diseño importante.

Escanor le arrebata el hacha a Galand y la empuña con una sola mano, indicando que es un hacha de batalla de una mano. ¡Uno de los mejores momentos de Seven Deadly Sins!

Es el Tesoro Sagrado más pesado

El Hacha Divina de Escanor

El Hacha Divina Rhitta es el más pesado de los Tesoros Sagrados y probablemente el arma más pesada de Nanatsu no Taizai. Es incluso más pesado que el gigantesco martillo de guerra Gideon que empuña Diane.

Se sabe que Gideon pesa 998 kg o 2200 libras. Entonces, Rhitta debe pesar más de una tonelada. Rhitta es tan pesado que incluso Meliodas lucha por levantar el hacha y recurre a arrastrar el hacha.

Pero, para la potencia que es Escanor, el peso como este es un juego de niños. Utiliza el Arma Sagrada enormemente pesada con una sola mano y aplasta a sus enemigos con el poder del Hacha Divina Rhitta.

Rhitta tiene límites en Nanatsu no Taizai

Escanor vs Estarossa

Uno de los trabajos más importantes de Rhitta es absorber el poder emitido por el León Sin of Pride, Escanor, durante su forma diurna. Si la energía se libera al entorno, la temperatura se calentará tanto que el entorno comenzará a derretirse.

"Rhitta fue entregado específicamente a Escanor para que pudiera vagar libremente"

Pero incluso el Hacha Divina es incapaz de absorber por completo la enorme cantidad de energía irradiada por Escanor. A medida que se acerca el mediodía, Rhitta llegará a sus límites, lo que obligará a Escanor a alejarse de cualquier pueblo o civilización.

Rhitta es como el arma de Thor

Escanor llamando a Rhitta

Al igual que Mjolnir de Thor del Universo Marvel, el Hacha Divina Ritta de Escanor también responde al llamado de su Maestro. Escanor con el comando "Presta atención a mi Voluntad, Ven a mí Divine Axe Rhitta" puede hacer que el Tesoro Sagrado vuele hacia sus manos a una velocidad increíble.

Esta habilidad del Hacha Divina es muy similar a la de Thor para invocar su martillo, Mjolnir. Parece que Nakaba Suzuki, el escritor e ilustrador del manga, está influenciado por el personaje de cómic de Marvel o la mitología griega. De cualquier manera, la capacidad de invocar el hacha es genial.

Puede crear luz en la medianoche

Al usar el comando Sacred Treasure Release "Holy Ornament Release", Escanor puede liberar toda la energía almacenada dentro del Hacha en un instante. La cantidad de poder filtrado al Hacha por Escanor en su forma diurna es exponencial.

Entonces, el lanzamiento de las Armas Sagradas emite una luz muy brillante y un calor al cielo. Para las personas en el suelo, el tamaño masivo y la temperatura de la bola de energía creada en el proceso es suficiente para hacerles creer que es el sol real, brillando en la noche.

¿Su mango está defectuoso?

El Hacha Divina Rhitta en el manga

Cuando esta hermosa hoja se introdujo por primera vez en el manga, estaba en una pared de la barra de Escanor. Pero algo en la hoja no tenía sentido, ese era su mango. El mango parecía estar orientado en la dirección opuesta a la de la hoja.

No se sabe si fue intencionalmente hecho de esa manera por Nakaba Suzuki, el mangaka de Seven Deadly Sins , o fue un error. Pero más tarde se reformó para encarar la misma dirección que la hoja. El hecho es que, si no se hubiera cambiado, nunca hubiéramos sabido que era un defecto y lo creímos como otra característica.

Escanor no lleva a Rhitta en la noche

Escanor señalando que su poder proviene del sol

Se sabe que Escanor tiene una monstruosa cantidad de poder. Es uno de los personajes más dominados del anime en su conjunto. Pero este poder solo dura mientras el sol está en el cielo. Durante la noche, Escanor se convierte en un hombrecito que es, con mucho, el personaje más débil jamás introducido en la serie.

Así que es imposible para Escanor en la noche llevar consigo el tesoro sagrado más pesado. Pero en el momento de necesidad, como se vio durante el Arco del Festival de la Gran Lucha, puede ordenar al Hacha Divina que vuele hacia su mano desde cualquier lugar, en cuestión de segundos.

Zeldris le quitó un pedazo a Rhitta

Foto: Nanatsu no Taizai manga

En el capítulo 289 "Orgullo Vs Piedad", Zeldris llega a presenciar el poder abrumador de Escanor en La Forma Única. El hermano de Meliodas, después de crear la Nebulosa Ominus, que se compone de una magia muy densa que atrae a las víctimas y las vuelve inamovibles, se sorprende de cómo un simple humano camina dentro de ella con facilidad.

Escanor, luego con su Hacha Divina golpea a Zeldris con toda su potencia, pero Zeldris es capaz de repeler el ataque. En el proceso, el demonio le quita un pedazo del Hacha. Por lo tanto, Escanor continúa luchando sin su Tesoro Sagrado en uno de los momentos más épicos de Nanatsu no Taizai.