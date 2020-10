Nanatsu no Taizai: 10 cosas que no tienen sentido sobre Elaine

El romance dramático entre Elaine y Ban, ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la franquicia Nanatsu no Taizai. Sin embargo, este personaje de anime guarda varias curiosidades que no tienen mucho sentido cuando se analizan.

10 - El Demonio Rojo

Como guardiana de la Fuente de la Juventud, la principal responsabilidad de Elaine hasta que conoció a Ban había sido proteger este sitio sagrado. Pero tras la llegada de un gigantesco demonio rojo, ambos viven una crisis que no estaban preparados para enfrentar.

El resultado es su muerte y Ban, sin saberlo, ingiere el agua inmortal para derrotar a la criatura. ¡Esto no cuadra del todo! Elaine fue la protectora de este poder, pero al final no pudo hacer nada contra una criatura que muchos humanos han conseguido derrotar en el mundo de Seven Deadly Sins.

9 - Cambio de atuendo en Nanatsu no Taizai

Cuando Elaine fue resucitada por Melascula de los Diez Mandamientos, su vestido cambió de un blanco un elegante color negro, con un cuello con volantes. La estética podría contrastar su comportamiento previamente inocente y recordarle al espectador que está reanimada.

El hechizo que Melascula usó para resucitar a Elaine, canaliza las emociones persistentes del objetivo para alimentar la magia. Renacer provocaría emociones fuertes, y es comprensible, pero un cambio de imagen no sería lo primero que pensaría el personaje.

8 - El cadáver de Elaine

Una de las razones por las que Ban logró reunirse con Elaine, fue porque los cuerpos de las hadas no se descomponen naturalmente. Si lo hicieran, es posible que la calidad de la reanimación de Melascula no haya sido tan exitosa; considerando que no restaura el cuerpo, simplemente le devuelve la conciencia (alma).

Con la reanimación de Helbram, se afirmó que los cadáveres de hadas valen un precio alto en el mercado negro, dadas sus propiedades fisiológicas únicas. Como la tierra de las hadas no es un secreto para los humanos, no tiene sentido que nadie intentara robarla.

7 - Relaciones con otras hadas

Cuando se habla de Elaine, es casi imposible no mencionar su relación con Ban de una forma u otra. Una cosa que a menudo se pasa por alto es la familia real. Aunque es de la realeza, su relación con el Pecado de la Codicia hará imposible producir herederos de hadas.

Solo hay un problema: el propio King (hermano de Elaine) está enamorado de Diane (del Clan Gigante). En consecuencia, si ninguno de los dos personajes tiene la intención de cambiar de pareja, se deberá nombrar un verdadero sucesor "de hadas", en caso de que haya un próximo gobernante de hadas.

6 - Ella podría leer la mente

Elaine es miembro del Clan hada y, como tal, es capaz de leer corazones, en otras palabras, puede detectar las intenciones de alguien a través de medios místicos. Así fue como pudo descartar la amenaza que Ban planteó como intruso cuando visitó por primera vez la Fuente de la Juventud.

Sin embargo, cuando Elaine es traída de regreso por Melascula, ella tiene la intención de destruir a Ban (y más factiblemente) a Jericho por su supuesta infidelidad. Intentan convencerla de lo contrario todo el tiempo y, sin embargo, ella no se detiene a considerar si están diciendo la verdad, a pesar de ser plenamente consciente de lo que está haciendo.

5 - Durabilidad asombrosa

Durante la invasión del demonio rojo, Elaine había sufrido un enorme agujero en el pecho. Aunque era predeciblemente fatal, inexplicablemente tuvo suficiente tiempo para ofrecer un último momento sincero con Ban. En el contexto de anime Seven Deadly Sins, un hada no lograría ser atravesada por completo como un personaje de videojuego.

Helbram, que había demostrado ser igual a King en más de una ocasión, murió de una herida más pequeña con un resultado mucho más rápido. Desafortunadamente, el poder del amor no sustituye a los órganos funcionales.

4 - Relación de Ban y Elaine

Hay varios aspectos de la relación de Ban y Elaine más allá de su especie, lo que la hace desconcertante en el mejor de los casos. Por ejemplo, en los setecientos años de vigilancia de Elaine sobre la Fuente de la Juventud y que tardó una semana en enamorarse de Ban.

Pasando por alto el hecho de que otros pretendientes deberían haber venido con intenciones igualmente nobles (si no más nobles), como usar el agua para curar a sus enfermos terminales, es extraño que otras hadas no se alarmen que su leal guardián sea seducido por un humano.

3 - Elaine se queda sola

Defender la santidad del bosque es sin duda una tarea monumental. Dada su importancia para las hadas, no tiene sentido por qué Elaine sería nombrada su única cuidadora. Como una persona querida entre su gente especialmente venerada por Gerheade, no hay razón por la que ni siquiera ella se quedaría a su lado.

En cambio, el peso de todo el reino recae sobre los hombros de Elaine y, de alguna manera, se esperaba que ella lo cuidara para siempre. Ahora es de entender por qué ella estaba molesta con King, quien se supone es el futuro Rey Hada.

2 - ¿Vigila a Ban pero no sabe nada?

Durante la confrontación de King con Ban al principio de la serie de Nakaba Suzuki, Harlequin logra petrificar al Fox Sin of Greed, solo para que luego sea liberado por el espíritu de Elaine. Para gran desconcierto de King, se revela que ella lo ha estado cuidando y sirve como un momento conmovedor para establecer su historia.

Desafortunadamente, hace que la reacción de reanimación de Elaine contra Jericho sea aún más inexplicable, ya que presumiblemente lo había estado observando todo el tiempo y aún así no aceptaba que nada había pasado entre ellos.

1 - Beber de la fuente

Los momentos finales de la vida de Elaine fueron conmovedores, pero un observador prudente podría compararlo con El Titanic de James Cameron, con soluciones ridículas que ninguna de las partes pudo darse cuenta de inmediato. Lo más obvio es que la copa en sí tenía suficiente contenido para que ambos tomaran un buen sorbo.

Elaine y Ban podrían haber compartido la copa, evitando su trágica separación a manos del demonio. En cambio, eligió depositarlo todo a través de un beso. No hay duda de que ella es uno de los enigmas de Nanatsu no Taizai. Sin embargo, los fanáticos adoran verla feliz junto a Ban.