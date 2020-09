Nanatsu no Taizai: 10 cosas que los fanáticos no saben sobre Diane

The Seven Deadly Sins, mejor conocido como Nanatsu no Taizai, es un anime shonen que presenta un grupo grande y dinámico de personajes. El programa se destaca por el crecimiento de sus personajes y sus interesantes historias.

Un personaje que se destaca es Diane, la niña gigante de los Siete Pecados Capitales. Diane es un personaje complejo. A nivel superficial, es una chica atrevida y atrevida con increíbles habilidades de lucha. Echemos un vistazo a algunas cosas que quizás no sabías sobre ella.

1. Ella es la serpiente de la envidia

Ella es la serpiente de la envidia

Diane se unió a los pecados después de conocer a Meliodas. Se conocieron por primera vez en una carretera donde algunos caballeros la acosaban y él la sustituyó. Sorprendida por su amabilidad, regresó a su casa gigante para informar a su amiga que podrían ser aceptados en algún lugar además de su casa.

Lamentablemente, su amiga había sido asesinada en una misión por unos bandidos de la montaña y no pudo compartir la noticia de la bondad de Meliodas. Los caballeros acusan a Diane de asesinar a su mentora, Matrona, porque la envidiaba. También fue acusada de asesinar a más de 300 caballeros.

Cuando está a punto de ser sentenciada por sus crímenes, Meliodas aparece y la salva y se la lleva con él. Él le presenta a los otros miembros de los Siete Pecados Capitales y ella se une a ellos como Envy. Así inicia la historia de Diane, la serpiente de la envidia.

2. La relación de King y Diane es profunda

La relación de King y Diane es profunda

Aunque Diane no lo recuerda al principio, King y Diane tienen una larga historia juntos. Cuando era niña, Diane se escapa de su casa con los gigantes. Ella encuentra a King herido junto a un arroyo y lo cuida hasta que se recupera, sin saber que acaba de salvar al Rey Hada.

King, quien recibió un golpe en la cabeza, perdió todos sus recuerdos cuando se despertó. Diane y King pasaron quinientos años viviendo juntos y jugando todos los días. Un día jugando a la mancha King se burla de ella, prometiéndole concederle un deseo si puede atraparlo.

Ella lo hace y usa su deseo para hacer que King prometa que siempre la amará. Él accede a concederle su deseo. Más tarde ese día, King recupera sus recuerdos de quién es y borra todos los recuerdos de Diane sobre él.

3. Ella miente sobre su altura

Ella miente sobre su altura

Diane es cohibida cuando se trata de su tamaño. Uno de sus mayores objetivos es convertirse en una chica de tamaño normal. A menudo los caballeros y otros humanos se burlan de ella por ser tan grande. Ella y otros gigantes no son tratados con amabilidad y son considerados principalmente como combatientes brutales.

Los gigantes no siempre son del agrado de los humanos. Cuando alguien le pregunta a Diane qué tan alta es, ella responde con 8 metros. Gowther, sin embargo, señala que esto es una mentira y que, de hecho, mide 9 metros.

4. Ella usa su arma Gideon junto con su poder

Ella usa su arma Gideon junto con su poder

Diane, como los otros pecados, empuña un arma del Tesoro Sagrado. El nombre de su martillo es Gideon. El gran martillo es casi tan grande como Diane. Tiene una púa afilada en un extremo y un martillo plano en el lado opuesto. Ella usa a Gideon para ayudarla a fortalecer su poder: la creación.

Después de que los Siete Pecados Capitales se separaron, Diane perdió a Gideon. Afortunadamente, en el festival Vaizel Fight, Gideon se usa como recompensa para el ganador. Diane puede usar a Gideon para ayudarla a manipular la tierra a su voluntad. De niña, incluso fabrica golems de roca para hacerle compañía.

5. Sus niveles de poder son altos

Sus niveles de poder son altos

Los niveles de poder de Diane difieren de los humanos y las formas gigantes. Originalmente en el manga, su poder es de alrededor de 3.500. Gowther evalúa que en su forma humana su nivel de poder es 950.

Después de terminar las pruebas, su poder es 8.800. Tras realizar la danza de Drole, el poder de su forma humana creció a 15.100 mientras que su forma gigante creció a más de 50.000.

6. Ella aprecia a Meliodas

Ella aprecia a Meliodas

Meliodas es una de las primeras personas que Diane encuentra y le demuestra que puede vivir en algún lugar fuera de la casa de los gigantes. La encuentra en un camino del que se burlan algunos caballeros. Meliodas la reemplaza y los regaña por tratar tan mal a una dama.

Fue la primera persona en preguntarle si estaba asustada y la trataba como a una verdadera dama. Se formó una atracción instantánea hacia él. Después de recuperar sus recuerdos de King, Diane ya no siente afecto por Meliodas de una manera romántica. Ella todavía le tiene mucho respeto y gratitud por su relación.

7. Los Pecados Capitales son su única familia

Los Pecados Capitales son su única familia

En el anime no se menciona mucho de la familia de Diane, aparte del Clan Gigante. A menudo se siente muy sola en el mundo. Debido a su soledad, crea los golems de roca para hacerle compañía cuando era niña. Cuando conoce a King por primera vez y pasan tiempo juntos, siente una sensación de pertenencia.

Después de conocer a Meliodas y convertirse en parte de Los Siete Pecados Capitales, finalmente encontró su lugar. Son la verdadera familia que anhelaba y la aceptan por lo que es, en su forma gigante o en su forma humana.

8. Su mentora no estaba realmente muerta

Su mentora no estaba realmente muerta

Se cree que Matrona, la mentora de Diane, está muerta. Después de que un grupo de caballeros contrató a Diane y Matrona como un motivo para matarlas, Matrona resultó herida casi al borde de la muerte. Los caballeros la golpearon con una flecha envenenada y con sus últimas fuerzas mató a más de 300 de ellos.

Diane fue capturada y culpada por la muerte de su mentora. Más tarde descubrimos que Matrona nunca murió. Fue salvada por un hombre que Diane salvó en una batalla. El hombre, Zalpa, se quedó despierto tres noches y tres días atendiendo las heridas de Matrona de forma meticulosa y sin descanso.

Le amputó el tobillo para que el veneno no se esparciera. Cuando Diane y Matrona se reencuentran, Matrona se enamora de Zalpa y ayuda a criar a sus hijos. Su sueño es tener hijos con él.

9. Tiene problemas para encontrar su lugar

Tiene problemas para encontrar su lugar

Diane siempre tiene dificultades para adaptarse. En el Clan de los Gigantes, no encaja porque no le gusta pelear, a pesar de su habilidad innata para hacerlo. Continuamente huye en busca de una nueva vida para sí misma, pero a menudo regresa. Incluso en su casa, donde debería sentirse a gusto, se siente como una extraña.

En el mundo humano, la gente no la acepta debido a los rumores sobre los gigantes. Creen que es una bárbara y se burlan de su tamaño. Afortunadamente, encuentra los Siete Pecados Capitales y su lugar en el mundo.

10. Ella puede transformarse en una chica de tamaño normal

Ella puede transformarse en una chica de tamaño normal

TE PUEDE INTERESAR: Nanatsu no Taizai: ¿Meliodas es la razón por la que FRACASÓ la temporada 4?

Uno de los objetivos de Diane era poder ser una niña de tamaño humano. Cuando conoce a Merlín, otro miembro de los Siete Pecados Capitales, hace que esa sea una posibilidad. Merlín puede encoger a Diane a forma humana con su magia. También hizo píldoras mágicas para que las usara Diane.