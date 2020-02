Nanatsu no Taizai: Chica hace adorable COSPLAY de Elizabeth

Nanatsu no Taizai, también conocido como “The Seven Deadly Sins”, es una serie anime basada en el manga de Nakaba Suzuki que ha tenido mucho éxito de manera internacional. Su reciente tercera temporada, despertó la inspiración de muchos fanáticos, pues la comunidad cosplay no tardó en encontrar la oportunidad de recrear a sus personajes favoritos.

El cosplay de la Diosa Elizabeth

La famosa “Kitaro” logró presentar su versión de la Princesa del Reino Liones la “Diosa Elizabeth”, trayendo al hermoso personaje al mundo real mediante un adorable cosplay, siendo un detallado trabajo el que se consiguió con esta caracterización, pues incluso la vestimenta que muestra es idéntica a la que normalmente lució en la primera temporada de Nanatsu no Taizai.

El estilo de esta cosplayer resulta muy preciso en cuanto a recrear los rasgos físicos de Elizabeth, desde los ojos azules con un delicado delineado, su figura delgada, peluca con el mismo corte de cabello y los accesorios como el singular pendiente, algo que muchos fanáticos de Nanatsu no Taizai le han felicitado en su publicación.

Sobre el final del manga de “The Seven Deadly Sins”, el creador Nakaba Suzuki anunció junto con la revista Weekly Shonen, que el tomo 40 recién estrenado en Japón será el penúltimo de la saga, por lo que ahora solo queda esperar por el último capítulo donde sabremos el destino de la Diosa Elizabeth y su amado Meliodas.

La cosplayer conocida como “Kitaro” tiene una alta popularidad en redes sociales, superando los 60 mil seguidores en Instagram, pues se mantiene constantemente publicando nuevos personajes en su cuenta, destacando los cosplays del exitoso anime Kimetsu no Yaiba, donde ella interpretó tanto a Nezuko como al personaje masculino Zenitsu Agatsuma.

