Nanatsu No Taizai temporada 5: Título, sinopsis y todo lo que sabemos hasta ahora

¿Cuándo se lanzará la temporada 5 de Nanatsu No Taizai? El éxito masivo de la temporada 4 es una de las principales razones por las que seguramente se realizará la quinta temporada. Muchos entusiastas del anime Nanatsu No Taizai, también conocido por su nombre en inglés cómo The Seven Deadly Sins, esperan la quinta temporada este año.

¿Cómo se llamará la temporada 5 de Nanatsu no Taizai?

Los aficionados al anime están contentos con la confirmación de Nanatsu No Taizai para la temporada 5. La inminente quinta temporada se titulará “The Seven Deadly Sins: The Judgement of Anger”.

Los fanáticos del anime esperan con ansias la quinta temporada de Nanatsu No Taizai

Inicialmente, la quinta temporada del anime estaba programada para ser lanzada en octubre de este año, pero debido a la pandémia, es probable que salga el próximo año.

El coronavirus surgido de China en Wuhan y su transmutación en una pandemia global destrozó toda la industria del entretenimiento con una pérdida financiera insondable. Por lo tanto, los fanáticos deben esperar más para ver la temporada 5 del anime The Seven Deadly Sins.

Por su parte Netflix recientemente sugirió a los aficionados del anime Nanatsu no Taizai que la temporada 5 no debería esperarse en Netflix en un corto plazo.

La declaración oficial de la quinta temorada se publicó en el sitio web de The Seven Deadly Sins. Finalmente, se anunció un período de lanzamiento revisado y, como se esperaba, la serie se transmitirá en Japón a partir de enero del próximo año.

¿De qué tratará la temporada 5 del anime Nanatsu no Taizai?

Aquí está la sinopsis oficial de la inminente quinta temporada: Meliodas, Elizabeth, Hawk, Dianne, Van, King, Gowther, Merlin y Escanor están de pie contra las llamas, un poderoso enemigo y una imagen que muestra a los miembros de los Siete Pecados Capitales enfrentado sus destinos.

La quinta temporada del anime se llamará The Seven Deadly Sins: The Judgement of Anger”

Los Siete Pecados Capitales son una banda de caballeros en la tierra de Britannia que se había disuelto diez años atrás, después de haber sido acusados de planear un golpe de estado en el Reino de Liones por los Caballeros Sagrados, que los secuestraron antes de tomar el control a raíz de una rebelión que organizaron.

La tercera princesa de Liones, Elizabeth Liones, encuentra al líder de los Siete Pecados Capitales, Meliodas, que reúne a sus camaradas para que puedan limpiar sus nombres y liberar a Liones de los Caballeros Sagrados, quienes fueron manipulados por un demonio llamado Fraudrin para liberar al Demonio. Corre fuera de su prisión.

Mientras los Pecados luchan contra los Diez Mandamientos dirigidos por su hermano Zeldris, Meliodas se revela como el hijo maldito del Rey Demonio cuyo destino está atado al de Elizabeth.

TE PUEDE INTERESAR: Nanatsu no Taizai: Fanáticos se EMOCIONAN con el hijo de Elizabeth y Meliodas

Nanatsu No Taizai : The Seven Deadly Sins temporada 5 no tiene una fecha de lanzamiento oficial, pero quedate atento para obtener las últimas actualizaciones sobre la serie de anime.