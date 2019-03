"Nalgas de plástico": Usuarios agreden a Yanet García

Yanet García, Atacada, Instagram, Chica del clima, Trasero

De “Nalgas de plástico” “Vulgar” “Corriente” y “Falsa” no bajan a Yanet García algunos de los usuarios en Instagram, quienes ya se han hartado de ver el trasero de la conductora del Programa Hoy, pues al menos una vez al día comparte fotografías de esta índole.

Aunque Yanet García es una de las conductoras de televisión mexicana más seguidas en Instagram con más de 9 millones y medio de followers, últimamente La Chica del Clima ha sido fuertemente criticada, y no precisamente por su labor en el Programa Hoy, sino por las fotografías que comparte.

Yanet García atacada por sexys fotos

Yanet García atacada por sexys fotos

Yanet García atacada por sexys fotos

Yanet García atacada por sexys fotos

Yanet García atacada por sexys fotos

Sin embargo, a pesar de la problemática que aqueja a Yanet García sobre el contenido de sus redes, hay fans que la defienden a toda costa, específicamente el público masculino, que se deleita con sus fotos, y hasta la defienden de los Haters.

Seguidores defienden a Yanet García

Seguidores defienden a Yanet García

Seguidores defienden a Yanet García

Quizás te pueda interesar: Conductora de Televisa muestra su trasero con ajustado mini short (FOTO)

Lo que si nos queda claro es que Yanet García sigue siendo una de las reinas de Instagram, pues aunque a algunos no les guste su contenido, sigue alcanzando más de 200, 300 y hasta 500 mil likes por publicación.

No nos cabe duda que Yanet García seguirá compartiendo fotografías sexys de su trasero, y no porque sea su principal atributo, sino porque en repetidas ocasiones ha comentado que no le importan los comentarios negativos de la gente.