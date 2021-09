Nailea Norvind se sincera al admitir en público que es bisexual

Nailea Norvind, destacada actriz de telenovelas mexicanas, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de ser publicada la entrevista que le ofreció a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, en la cual habló por primera vez de su bisexualidad.

Al ser cuestionada sobre la foto donde su hija, la también actriz Tessa Ía, aparece dándole un beso en la boca a la cantante Marián Ruzzi, ella confesó sin pena alguna que la bisexualidad ha estado presente en su familia desde la época de su abuela.

La hija de la actriz ya no teme en presumir su relación con la cantante Marian Ruzzi.

“La bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si desde mi abuela. Yo creo que mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo, pues solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, mencionó Norvind de 51 años de edad..

No le interesan las etiquetas

Tras la increíble revelación, la famosa, quien hace poco aseguró que ser rubia afectó su carrera artística, mencionó que no le importan las etiquetas, pues considera que cada persona debe de ser libre de vivir su vida a su manera, tal y como ella lo hace.

“Yo no creo en etiquetas o que nos cataloguen de ninguna forma, yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto”, declaró la actriz ante la cámara de Mara Patricia Castañeda. Escucha sus declaraciones al partir del minuto 33:52.

¿Quién es Nailea Norvind?

Además de su belleza, la actriz es recordada por el impresionante talento que posee.

Nailea Norvind es una destacada actriz mexicana. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella es conocida por ser una de las más grandes villanas de Grupo Televisa. Su trayectoria la conforman más de 20 telenovelas, 9 películas, 15 programas de TV y 18 obras de teatro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales