Nailea Norvind ¿Quiénes son sus guapas hijas?

Nailea Norvind es una bella actriz de la farándula mexicana que es recordada por su papel de Leonor dentro de la telenovela juvenil "Quinceañera", proyectada en 1987 y en la que compartió créditos con Thalía, Adela Noriega, Ernesto Laguardia y Sebastián Ligarde, entre otros no menos importantes.

Hay que destacar que desde que esta bella actriz interpretó a la joven villana, la popularidad de la originaria de la Ciudad de México se elevó como la espuma, lo que provocó que varios productores voltearan a ver su trabajo y la consideraran para otros proyectos que en su momento fueron también exitosos.

Esta actriz es la hija de la también actriz Eva Norvind, quien perdió la vida de manera trágica en las playas de Zipolite (Oaxaca), que comenzó su carrera como actriz desde que tenía 6 años de edad tras aparecer en la puesta en escena "Casa de Muñecas" de Henrik Ibsen.

Las hijas de Nailea Norvind

Muchos desconocen que la talentosa Nailea Norvind se volvió toda una emprendedora, a raíz de la pandemia por el Covid-19, y se dedica a vender productos orgánicos, sin aditivos ni conservadores ni pesticidas, donde se puede leer así en su promoción:

"Directo de la tierra a tu casa con amor".

Hay que destacar que corría el año de 1988 cuando Nailea Norvind contrajo nupcias con Fernando González Parra, empresario y periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como dato curioso, también es padre de Camila Sodi y Marina González Sodi, ambas hijas de la escritora Ernestina Sodi y hermana de Thalía.

El matrimonio entre González Parra y la güera consentida llegó hasta 1997. Como fruto de su amor tuvieron dos pequeñas Tessa Ía y Naian González Norvind, ambas también incursionaron en el mundo del espectáculo y son ampliamente conocidas.

Tiene 27 años de edad es actriz y cantante. ha destacado por sus papeles dentro de las obras "Después de Lucía" y "Camino a Marte", de igual forma participó en la serie "Narcos". Su carrera comenzó desde los 9 años de edad en producciones como "Rebelde" y en la película "The Burning Plain".

En el ámbito musical ha interpretado "Hermoso bebé" a lado de Los Ángeles Azules y tiene un álbum de nombre "Correspondencia".

Naian

La mayor, con 30 años de edad, también es actriz de cine y televisión. Además, es una escritora. Su debut lo realizó en la película "Lluvia de Luna" y posteriormente apareció en "Todo el mundo tiene a alguien menos yo". Su trabajo en TV se remite a las series "Crónica de castas" y "Pacientes". La hija de Nailea Norvind no se ha limitado en alcanzar sus sueños, pues viajó a Estados Unidos para participar en "Gotham" y "The devil you know".

