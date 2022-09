“Nadie me avisó” Niurka reacciona a la muerte de la reina Isabel II

Niurka Marcos está causando fuerte polémica entre sus fans y es que en las redes sociales circula un video de la supuesta reacción de ante el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido.

Resulta que a la vedette cubana se le ve llegando al aeropuerto de Ciudad De México cuando es interrogada por varios periodistas, quienes le dieron la noticia y ha causado asombro su extraña reacción.

La actriz Niurka Marcos no rechazó conversar con los medios de comunicación quedando grabada su reacción. Con cara de asombro, Niurka respondió: “¡Ay, no sabía! Nadie me avisó“.

A pesar de que ella misma compartió el video en sus historias de Instagram, queda la duda si el video es reciente o es uno editado con alguna reacción que tuvo a una triste noticia años atrás.

Pues en sus historias de Instagram no se le ve llegando a Ciudad de México, sino que se encuentra disfrutando con sus hijos de un divertido parque acuático.

Hay que recordar que la reina Isabell II falleció este 8 de septiembre de 2022 en su residencia de Balmoral en Escocia luego de que sus médicos expresaran su profunda preocupación por su estado de salud.

Por ello, sus hijos Carlos, Andrés, Eduardo y Ana se trasladaron de inmediato a hacia Escocia para acompañar a su madre. Por su parte, su nieto William también pudo estar junto a la monarca minutos antes de su partida, pero Harry no llegó a tiempo.

Los proyectos de Niurka

Niurka

La vedette se encuentra actualmente participando en el nuevo programa de Unimás llamado “Síentese Quien Pueda”. En una dinámica, la cubana hizo reír a todos con sus ocurrencias.

El juego se trataba de “salvar o ahogar” a varias figuras del medio que le aparecían en una pantalla. Entre ellos estaban Salvador Zerboni, Alicia Machado y Ninel Conde.

“Carnita pa’ gozar. Ustedes me están haciendo sufrir porque todos los quiero ahogados”, comenzó diciendo.

Cabe destacar que Alicia Machado fue la primera que Niurka tenía que elegir si la “salvaba o la ahogaba”, así que ella sin pelos en la lengua dijo: “Esa que se ahogue por venenosa, demasiado fría de su alma, trató mal a la raza, no se puede tratar mal a la audiencia. Y aparte, hipócrita y convenenciera”.

