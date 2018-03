Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Nadie convence tanto como Mhoni Vidente. Desde los sismo ocurridos en nuestro país, del 7 y 19 de septiembre, comenzó a circular la noticia de un 'gran sismo'. Y en las últimas semanas, todos, repito todos, medios, instituciones de gobierno y hasta la UNAM no han dejado de luchar contra las 'fake news'. Pues el 'Gran Sismo' es una 'Gran Fake New'. Sin embargo nadie contaba con la presencia de Mhoni Vidente.

"Veo sismos pero no de esa categoría de 7.1 ni de 8.4 van a ser puras réplicas, pero nada de qué alarmarse".

Todo indica que nadie convence tanto como Mhoni Vidente, ni siquiera la UNAM, caracterizada por informar datos verídicos. Y es que Mhoni Vidente se ha popularizado entre el pueblo mexicano desde hace muchos años. Ya que ella habla de premoniciones, de hechos que están por ocurrir en el país. Por lo que el tema del supuesto 'Gran Sismo' no es la excepción para la vidente. En las redes sociales como Facebook y Twitter las reacciones no han parado. Y los resultados que tuvo con respecto a su última declaración sustenta el hecho de que nadie convence tanto como Mhoni Vidente.Con esto Mhoni Vidente recuerda sus anteriores premoniciones "de Argentina saldría el papa, de Venezuela saldría el demonio, y de México la fe". Por su parte ha sido la UNAM, la institución más insistente en decir a la población que no se pueden predecir los sismos. Sin embargo esto no causó ningún efecto en las personas. Sin embargo lo dicho por Mhoni Vidente sí, lo que devolvió realmente la calma a los mexicanos.