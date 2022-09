Nadia falta por tercera semana a 'MasterChef Celebrity' y fans piden su salida

¿Por qué Nadia no estuvo en 'MasterChef Celebrity?

Continúan las emociones en 'MasterChef Celebrity', sin embargo las ausencias de los famosos llamaron mucho la atención de los internautas, sobretodo en el caso de la cantante Nadia, quien por tercera semana no volvió a estar en pantalla.

Aunque en esta ocasión el programa solo se limitó en decir que no estaría por motivos de salud, las redes sociales piden que la participante sea eliminada de la competencia o que le deje su lugar a otro famoso que lo sepa aprovechar.

Tras la salida de Alan Ibarra del reality show, de nueva cuenta se encendió la conversación en redes y muchos opinan a que ya se ha tolerado bastante las ausencias de Nadia, al grado que los haters no le auguran más tiempo en el programa.

¿Por qué Nadia no estuvo en 'MasterChef Celebrity?

La edición de la semana pasada se filtró que Nadia no había estado presente en las grabaciones por motivos de salud y este domingo 18 de septiembre nuevamente brilló por ausencia en la cocina más famosa de la televisión.

En sus redes sociales la intérprete de música mexicana confirmó que se tuvo que ausentar del programa debido a que, tanto ella como su madre dieron positivo a Covid-19.

"Les cuento que en ese momento me dio Covid , me dio muy fuerte y contagié a mi ma, se puso grave debido a una crisis hipertensiva. La cuidé con todo mi amor aunque me sentía fatal. Agradezco a Dios y a los médicos por su pronta ayuda", detalló.

Al igual, en los avances del próximo capítulo veremos a Nadia regresando a la competencia, aunque eso si con la exigencia a tope por parte de la producción.

Internautas piden sea eliminada de la competencia

Como era de esperarse quienes no entendieron las razones de Nadia y piden sea eliminada fueron los usuarios de Twiiter, mismos que la colocaron en tendencias debido a su falta.

"Son 3 semanas las que no ha estado Nadia, es hora de que diga adiós y le de su lugar a otro participante que si se tome el proyecto enserio", escribió un usuario.

A su vez la ausencia de Nadia desató varios memes.

Memes de Nadia en MasterChef

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, la cantante Nadia estará de vuelta en 'Masterchef Celebrity' y con la esperanza de reconquistar al público que ahora la tiene en un mal concepto.

