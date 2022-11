Nadia Yvonne quiere ser madre, ¿Se someterá a algún tratamiento para lograrlo?

Nadia Yvonne, es una de las artistas que ha logrado forjar una carrera bastante sólida en el mundo de la música, pues no es un secreto que tras su salida del reality de canto de Tv Azteca conocido como “La Academia”, ha seguido trabajando en sus canciones pertenecientes al “Regional mexicano”.

De igual manera, no podemos dejar de lado los distintos escándalos en lo que se ha visto envuelta, pues como bien recordarás se le relacionó con el también intérprete Yahir, con quien compartió escenario durante varios meses ya que él también participó en el reality antes mencionado.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te compartiremos algo completamente nuevo sobre la cantante Nadia Yvonne con lo que estamos seguros quedarás anonadado, ya que recientemente realizó unas impactantes declaraciones, en las que abarcó el tema de la maternidad.

¿Qué piensa Nadia Yvonne sobre la maternidad?

La cantante Nadia Yvonne

La intérprete de “Mátalos” reveló que le gustaría casarse y formar una familia, pero definitivamente no es un sueño que haya anhelado desde pequeña, por lo que no pasaría nada si no sucede.

Por tal motivo, expresó lo que te mencionamos a continuación.

“Si me toca, ¡venga!, pero ir y hacerme un tratamiento o una inseminación, no. Confío en Dios que, si hay una persona para mí, llegará tarde o temprano”.

¿Qué ha pasado con Nadia de “La Academia”?

Nadia Yvonne en "MasterChef Celebrity"

Nadia Yvonne, actualmente forma parte del reality de cocina más importante de México conocido como “MasterChef Celebrity”, en donde ha impresionado desde su regreso, con todas y cada una de sus preparaciones ya que han sido del gusto de los jueces.

Cabe mencionar, que aparentemente no es una de las favoritas para ganar la competencia, pues algunos de sus compañeros la quieren fuera, por lo que recientemente Karla Sofía Gascón amenazó con sacarla.

