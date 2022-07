Nadia Ferrerira, pareja de Marc Anthony conquista las redes con mini bikini

La modelo paraguaya Nadia Ferreira, quien actualmente tiene un romance con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, demostró en redes sociales porque es considerada una de las mujeres más bellas del mundo.

Todos los focos están sobre ella no sólo porque sea la pareja de Marc Anthony sino también porque es indiscutible que su belleza resalta y no teme mostrarla en sus redes sociales.

Fue el pasado mayo cuando ambos confirmaron su compromiso , cosa que sorprendió a los fans del cantante quienes recordaron que ya lleva 3 divorcios.

La foto de Nadia Ferreira que elevó la temperatura

La ex miss Paraguay, y que ahora está en el foco de las noticias de los espectáculos, posó para la lente en un bikini mientras se encuentra en las escaleras de una piscina y mira fijamente a la cámara.

En el texto de la publicación la bella paraguaya agregó “There’s nothing like an afternoon swim” (No hay nada como un baño por la tarde).

Esta publicación cuenta con más de 150 mil likes, y los internautas no paran de llenar de comentarios positivos en los que se demuestra que esta reina de belleza sigue conquistando corazones.

¿Quién es Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira es una joven modelo paraguaya de 23 años de edad que se hizo famosa por representar a su país y llegar a las finales en Miss Universo 2022.

Su carrera de modelaje inició cuando ella tenía 13 años, pero fue hasta 2018 cuando llegó la oportunidad de participar en un prestigioso desfile realizado en Nueva York, pero algunos problemas de salud la alejaron del modelaje.

Ferreira incluso afirmó que no pudo caminar y tuvo que realizar un tratamiento, durante esta época el apoyo de su familia fue crucial para que ella pudiera recuperarse.

Como te contó La Verdad Noticias, tras confirmar su compromiso con Marc Anthony, la modelo no se cansa de compartir su cuento de hadas a lado del cantante.

Su belleza y talento para el modelaje la ha hecho ganar muchos seguidores en sus redes sociales, sólo en instagram tiene casi 2 millones, la mayoría de sus fotos superan los 50 mil me gusta.

