Nacho confirma el FINAL de su matrimonio ¡Qué triste! (VIDEO)

A través de las redes sociales el cantante Nacho compartió con sus fans que él y su esposa han tomado la decisión de separarse y con un emotivo video dio a conocer la noticia de la ruptura de su matrimonio, sin embargo, el famoso comentó que seguirán teniendo una amistad por el bienestar de sus tres hijos.

El artista venezolano tuvo una relación duradera con Inger Devera, y es que luego de haber contraído matrimonio hace algún tiempo, decidieron separarse y continuar con sus vidas por separado, pues asó lo expreso el cantante en las redes sociales.

Te puede interesar: Belinda anuncia colaboración con Nacho

"Hay hogares donde predomina la violencia, los gritos el enfrentamiento, mucha gente considera eso más familia que lo que nosotros podamos ser familia, aunque no estemos juntos como pareja. Una decisión que no tiene que ver con nadie ni con nada ni que involucre a terceras partes, nosotros nos amamos, no somos pareja y nos vamos a mar siempre".

Con estas emotivas palabras el cantante se dirigió a sus fans para dar a conocer su situación sentimental, sin embargo, tras haber compartido el video en su cuenta oficial de Instagram, decidió eliminar el video debido a las críticas de algunos internautas.

Aquel video a pesar de haber sido eliminado de la cuenta de Instagram de Nacho, el programa "Un nuevo día" compartió el video para que los internautas pudieran opinar al respecto, algunos de ellos quedaron sorprendidos con la noticia de su separación, mientras que otros han estado disgustados por la forma en que lo hizo, pues detrás del famoso estaba uno de sus hijos e Inger Devera.

"No te gusta la violencia, pero ahí estas violando el derecho al matrimonio, ni sabe lo que dice", "Triste cuando se separó de chino ahora de su esposa".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos