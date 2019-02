Nacho Vidal el causante de un paro laboral en la industria porno

Luego de la preocupante noticia emitida recientemente que asegura que el actor porno, Nacho Vidal, padece de VIH, la situación parece estarse saliendo de control, pues ha desencadenado una seria de escandalosos acontecimientos que podrían afectar contundentemente a la industria para adultos.

Las malas noticias siguen llegando para el polémico actor Nacho Vidal, pues su supuesto padecimiento de VIH, esta afectando no nada más su vida personal, sino todo un consorcio millonario que podría estar en riesgo luego de que varios actores se pronunciaran al respecto.

Ha sido a través del hashtag #WeStoppedXXX", que varias estrellas de esta peculiar industria, se niegan a seguir laborando hasta que Nacho Vidal de una confirmación confiable y radical con respecto a si tiene o no VIH, ya que han sido algunas actrices quienes de manera individual han sido dañadas colateralmente por esta situación.

Incluso, los actores relacionados con este rubro, piden desesperadamente una mejor regulación para que los proteja de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), pues uno solo es capaz de contagiar en tres países en 72 horas.

"No es que haya una ausencia total de controles, pero no existe ningún criterio unificado a nivel español, ni tampoco europeo. Hay productoras que nos obligan a un test de "ETS" cada 15 días, pero hay otras que son más laxas con sus normas", explicaron.

Por este motivo se hizo un llamado para detener todos los rodajes en Europa durante al menos 28 días, hasta que se confirme si el legendario actor porno, Nacho Vida, padece "VIH" . Además, exigen que todo aquel que trabaje en la industria se someta a pruebas médicas.

"A nosotros nos ha llegado una chica rusa para rodar en una película que obviamente trae su test de serología, pero lo trae en ruso. Nadie sabe decir sífilis en ruso. Si hay un caso de VIH en Moscú yo me entero porque me lo dicen los actores, pero no hay ningún organismo que vele por nuestra salud", comentó un actor.