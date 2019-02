Nacho Vidal asegura haber tenido sexo con cinco mil mujeres

Ignacio Jordà González, más conocido por su nombre artístico Nacho Vidal, es un conocido actor, director y productor de cine para adultos. En su carrera ha protagonizado más de 600 películas, además de dirigir otras 140.​

No obstante a la controversial vida que ha llevado Nacho Vidal, el actor nuevamente vuelve a ser el blanco de las críticas y las noticias a nivel internacional, pues como hemos de saber, este peculiar personaje lleva un estilo de vida poco común, el cual hoy le a costado el resguardo en cuarentena debido a una noticia aterradora.

Así es, recientemente Nacho Vidal ha vuelto a dar de que hablar, luego de publicarse una noticia que asegura que el actor padece VIH (el virus de la sida). Dicha información ha sido desmentida por la madre del afectado, la señora Inmaculada González.

Aunque que esta noticia aún no ha sido confirmada por parte del actor, si ha levantado miles de especulaciones con respecto a su vida personal y su polémica profesión, pues en la vida de Nacho Vidal han circulado cientos o quizá miles de mujeres con las cuales ha mantenido encuentros sexuales.

En declaraciones para un famoso medio español, Nacho Vidal confesó haber sostenido relaciones sexuales con más de 5.000 mujeres, esto solo en el ámbito profesional.

“Pueden ser más de 5.000, no podría poner un número, siempre te van a ver como un prepotente. Pueden ser muchísimas más. No puedo poner un número a la cantidad de veces que me he acostado con diferentes mujeres. En mi vida privada podrían ser unas 2.000. Si me acuesto con ella es porque me gusta y una vez que me acuesto con ella, sé si puedo ir más allá”.