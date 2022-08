Nacho Casano de La Casa de los Famosos desató burlas por su extraño baile

El actor argentino Nacho Casano ha causado todo un revuelo en las redes sociales, y en La Verdad Noticias te compartimos el video que desató varias críticas por su manera de bailar, han asegurado que el famoso no tiene ritmo para el baile y que fracasó como bailarín.

Pero, ¿por qué el actor estaba bailando? Aquí te lo decimos, pues luego de la eliminación del lunes 1 de agosto, la producción de Telemundo decidió consentir a los cinco finalistas con un espectacular concierto de La Sonora Dinamita.

Anteriormente te dimos a conocer que Laura Bozzo quedó fuera de La Casa de los Famosos, pues obtuvo poco apoyo por parte del público y se despidió de la segunda temporada tras haber estado en aquella casa por más de 70 días y conviviendo con otros famosos.

Tunden a Nacho Casano por su baile

A través de un video que fue compartido en el perfil de Facebook de Ivonne Montero, se puede apreciar que los finalistas estuvieron disfrutando del regalo que les hizo la producción y al ritmo de "Se me perdió la cadenita" presumieron sus mejores pasos de baile.

Aunque las críticas no se hicieron esperar para Nacho, y varios comentaron: "Nacho baila como Victoria Ruffo", "No sabe bailar", "Tiene dos patas izquierdas", "Baila mejor Toni", "No tiene ritmo ninguno", "Nacho tiene muchas virtudes, pero como bailarín ahora si que nos falló", "Se mueve más una nevera".

¿Qué novela hizo Nacho Casano?

El actor ha participado en varios telenovelas

El actor Nacho Casano ha tenido la oportunidad de participar en varios proyectos en la televisión como un galán de telenovelas que se han transmitido en Televisa y son: “A que no me dejas”, “Mi marido tiene familia”, “Lo que la vida me robó”, “Mentir para vivir”, “Nueva vida”, “Médicos, línea de vida”.

