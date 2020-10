Nacha Guevara arremeta contra Lola Latorre por burlarse de ella con el Parkinson

Desde que Lola Latorre se burló de los supuestos temblores que sufre Nacha Guevara durante una entrevista que dio para La Previa del Show, la integrante del jurado Cantando 2020 no había tenido la oportunidad de encararla personalmente.

Luego de los terribles comentarios de la hija de Yanina y Diego Latorre, Nacha se vio obligada a aclarar que no tenía ningún tipo de enfermedad como el Parkinson. Sin embargo, este lunes pudo enfrentar a la joven para decirle lo que pensaba al respecto.

“La primera justificación es que fue involuntario. Y yo dije también aquí que creía que era involuntario. Pero involuntario es una vez. Cuando son dos, ya no es involuntario. Primera justificación, afuera”, recoge el portal Infobae

Nacha recordó los videos sobre las burlas

Lo anterior fue mencionado por Nacha Guevara haciendo referencia a los otros videos que le habían llegado a través de las redes, en los que tanto Lola como su compañero y su madre se referían a ella con dichos comentarios.

“¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo? ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo lloraron los que se vieron burlados en todos los medios por tener una enfermedad que se llama Parkinson?”.

Eso no fue todo, ya que la artista siguió con su descargo sin darle derecho a réplica a Lola, pero la idea de Nacha no era sólo recriminarle, sino incentivar a la acción y la exhortó a reparar el daño de sus palabras.

Nacha lamentó el trato hacia el Parkinson

“Cuando uno hace daño, porque ustedes hicieron daño, tiene que repararlo. No con lágrimas, no con perdones para no perder los seguidores en las redes... Tiene que repararlo con acciones”, sentenció la jurado de Cantando 2020.

En ese momento, Lola intentó decir unas palabras: “Por más que Nacha no vaya a contestar, la quiero mirar a los ojos y decirle que disculpas, perdón”, dijo. Pero la jurado insistió: “Con acciones, mamá, con palabras no.